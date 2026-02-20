Colombia brilla en la segunda jornada del Panamericano de Pista Santiago 2026

Colombia destaca en el Panamericano de Pista 2026 con medalla de plata de Quintero y récord nacional en persecución masculina. Foto: Tomada de COC

Resumen: La delegación colombiana brilló en la segunda jornada del Panamericano de Pista Santiago 2026 en el Velódromo de Peñalolén, destacándose con la medalla de plata obtenida por Kevin Santiago Quintero en el Keirin y un histórico récord nacional de 3:53.306 impuesto por el equipo masculino de persecución en los 4.000 metros. A estos logros se sumó la clasificación de Stefany Cuadrado a las semifinales del sprint femenino, cerrando un día de éxitos que posiciona a Colombia como protagonista de cara a las próximas finales de persecución, ómnium y velocidad que se disputarán este jueves.

La delegación colombiana ratificó su poderío en el Velódromo de Peñalolén durante la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026.

Tras una serie de actuaciones memorables, el equipo nacional logró sumar un nuevo metal al medallero y establecer una marca histórica en las pruebas de fondo, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen continental.

La primera gran alegría del día llegó gracias a la potencia de Kevin Santiago Quintero, quien se colgó la medalla de plata en la final del Keirin masculino.

En un cierre vibrante donde el oro quedó en manos del representante de Trinidad y Tobago, el ciclista colombiano demostró su jerarquía al cruzar la meta en la segunda posición, otorgando así la tercera presea para el país en lo que va de la competición.

Por otro lado, la velocidad pura no fue la única protagonista, ya que el equipo masculino de persecución protagonizó un momento histórico para el ciclismo nacional.

El cuarteto integrado por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez detuvo el cronómetro en 3:53.306 durante la final por la medalla de bronce en los 4.000 metros.

Esta marca se registra desde ahora como el nuevo récord nacional de la especialidad, evidenciando el alto nivel técnico alcanzado por los fondistas colombianos.

Colombia brilla en la segunda jornada del Panamericano de Pista Santiago 2026

El cierre de las competencias dejó sensaciones muy positivas con la actuación de Stefany Cuadrado, quien logró asegurar su clasificación a las semifinales del sprint femenino.

Con este avance, la joven velocista mantiene viva la ilusión de un nuevo podio en una de las disciplinas más explosivas del programa, cuya definición tendrá lugar durante la jornada de cierre del campeonato.

La actividad en Santiago de Chile continuará este jueves con una agenda cargada para los corredores nacionales. La jornada matutina estará dedicada a las clasificaciones del sprint y la persecución individual masculina, además del arranque del ómnium femenino.

En el horario vespertino, las emociones subirán de tono con las finales de persecución individual y la prueba por puntos en varones, así como la definición del ómnium y las medallas del sprint femenino.

Más noticias de Deporte