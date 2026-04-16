Resumen: La Corte Suprema ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por el caso Colmenares. El alto tribunal cerró el proceso tras 16 años de investigación.

¡Punto final al caso del siglo! La Corte Suprema dejó en firme la libertad de Laura Moreno y Jessy Quintero por caso de Colmenares

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la madrugada de Halloween de 2010.

Tras años de recursos de casación y una intensa batalla jurídica, el alto tribunal determinó que no existen pruebas certeras que permitan demostrar que las jóvenes fueran cómplices de un homicidio, ni siquiera que dicha conducta punible haya ocurrido de manera indiscutible.

La decisión de la justicia, que pone fin a una “farándula judicial” de 16 años, se sustenta en que la Fiscalía no logró desvirtuar la duda razonable que ya había planteado el Tribunal Superior de Bogotá en 2017. Mientras que para Moreno la absolución es total, en el caso de Jessy Quintero se ratificó la prescripción de la acción penal por vencimiento de términos.

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Este fallo deja firme la teoría de la defensa, liderada por reconocidos abogados, que siempre sostuvo que la muerte del joven fue producto de una caída accidental al caño del Parque El Virrey, y no de un ataque violento perpetrado por terceros.

Por su parte, Luis Colmenares, padre de la víctima, recibió la noticia con una mezcla de serenidad y persistente inconformidad.

A través de sus redes sociales, aseguró que acatará la decisión, pero fue enfático al señalar que, a su juicio, la impunidad reina no porque el crimen no existiera, sino porque la Fiscalía fue incapaz de establecer responsabilidades.

“Hubo homicidio, así lo estableció una sala del tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que no fueron capaces de probarlo”, sentenció.

Con este pronunciamiento de la máxima instancia de la justicia ordinaria, se cierra un capítulo que inspiró libros y series, dejando un sabor agridulce en una sociedad que, durante más de una década, estuvo polarizada entre la tesis del asesinato y la del accidente.

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