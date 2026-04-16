El individuo fue capturado con 5 celulares hurtados y un arma de fuego

Resumen: Las autoridades confirmaron que el detenido era un prófugo de alto perfil. El hombre tenía una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado

Capturan en Bogotá a peligroso delincuente: no solo tenía 5 celulares robados, era requerido por Interpol

Minuto30.com .- En un operativo de seguridad y control adelantado en la localidad de Barrios Unidos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un sujeto luego de que hurtara las pertenencias de varios ciudadanos. El caso, que cobró relevancia tras ser destacado por el alcalde Carlos Fernando Galán en sus redes sociales, sorprendió a las autoridades por el extenso prontuario del implicado.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento de captura, los uniformados lograron recuperar cinco teléfonos celulares que el individuo mantenía ocultos tras cometer los hurtos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser la detención de un delincuente común en flagrancia, tomó un giro inesperado al verificar sus antecedentes.

Las autoridades confirmaron que el detenido era un prófugo de alto perfil. El hombre tenía una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Además, la institución policial reveló que el capturado escondía un oscuro pasado criminal, situación que lo mantenía bajo el radar y el requerimiento de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). El sujeto ya fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.