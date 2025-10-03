Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Entre el 9 y 13 de octubre habrá corte de agua en el norte del Valle de Aburrá por modernización de planta Manantiales. Más de 1 millón de personas afectadas en Bello, Copacabana, Girardota y Medellín.

¡Ojo! Más de un millón de personas se quedarán sin agua en el norte del Valle de Aburrá: sepa cuándo y qué hacer

Más de un millón de habitantes del norte del Valle de Aburrá deberán prepararse para quedarse sin el servicio de acueducto durante varios días de octubre.

La suspensión del agua afectará a 438.405 instalaciones en Bello, Copacabana, Girardota y sectores del norte y centro-oriente de Medellín.

La interrupción programada se realizará entre el jueves 9 y el lunes festivo 13 de octubre, debido a trabajos urgentes de modernización en la planta de potabilización Manantiales, la segunda más importante del sistema de EPM que abastece al 45% de los usuarios de la región.

La suspensión del servicio se ejecutará de manera escalonada en 26 circuitos diferentes, impactando a más de 1.1 millones de personas.

Los residentes podrán verificar si su dirección está incluida en las zonas afectadas consultando su número de contrato a través de Ema, el asistente digital de EPM, por WhatsApp al 302 3000 115.

EPM desplegará 58 rutas de carrotanques para suministrar agua potable a las comunidades afectadas: 48 para el sector residencial y 10 adicionales para centros de salud y grandes superficies.

Lea también: ¡No alcanzó a brindar! Policía frustró el escape de un hombre con varias botellas de licor hurtado en Chapinero

La empresa hace un llamado urgente a la ciudadanía para que almacene agua con anticipación y evite hacerlo a última hora.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La planta Manantiales, construida en 1992 y que procesa 4.3 metros cúbicos de agua por segundo, está siendo modernizada con una inversión cercana a los $312 mil millones de pesos.

Los trabajos incluyen la instalación de seis compuertas deslizantes que reducirán significativamente las interrupciones futuras del servicio, ya que los mantenimientos podrán realizarse por secciones.

Según EPM, estas obras son inaplazables y buscan garantizar el suministro de agua potable para 703 mil hogares, con capacidad futura para atender a 950.500 usuarios. La modernización preparará la infraestructura para enfrentar el crecimiento poblacional y la variabilidad climática.

Las autoridades recomiendan almacenar agua en recipientes limpios con boca ancha, evitar el uso excesivo cuando regrese el servicio y tener paciencia si el agua presenta turbiedad temporal durante la estabilización de las redes.

Haga clic y consulte sectores de la interrupción y horarios: https://acortar.link/84ogcy

Más noticias de Medellín