Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres fueron capturados en el sector La Floresta, parte baja, de Ciudad Bolívar, con 10 cartuchos calibre 5,56, un celular, 180 bolsas de clorhidrato de cocaína, 30 de base de cocaína y una bolsa de marihuana.

Ciudad Bolívar: dos capturados con munición de uso privativo y estupefacientes en La Floresta

Dos hombres fueron capturados con munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas y estupefacientes en el sector La Floresta, parte baja, del municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, informó la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, la patrulla del cuadrante adelantó el procedimiento el sábado 17 de octubre de 2026 y les incautó 10 cartuchos calibre 5,56 milímetros, un teléfono celular, 180 bolsas con clorhidrato de cocaína, 30 bolsas con base de cocaína y una bolsa con marihuana.

Los capturados fueron señalados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, establecido en el artículo 366 del Código Penal, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, del artículo 376 del mismo código. Quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.