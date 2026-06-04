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Resumen: La Registraduría advirtió sobre correos electrónicos falsos que informan supuestos cambios de puesto de votación para la segunda vuelta presidencial. Autoridades piden no abrir enlaces y verificar la información únicamente en canales oficiales.

Registraduría alerta por correos falsos que anuncian cambios de puesto de votación para la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una alerta tras detectar una modalidad de suplantación mediante correos electrónicos fraudulentos que informan falsos cambios de puesto de votación para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La advertencia surgió luego de que la concejala de Medellín y exregistradora especial de la ciudad, Leticia Orrego, denunciara públicamente que varios ciudadanos han recibido mensajes engañosos a través de correo electrónico y WhatsApp.

Según explicó Orrego, los mensajes llegan aparentemente en nombre de la Registraduría con el asunto “Cambio de puesto votación segunda vuelta presidencial”, lo que podría inducir a error a los electores.

La dirigente pidió a las autoridades investigar lo que calificó como un posible fraude al sufragante.

Tras las denuncias, la Registraduría confirmó que se trata de una suplantación y aclaró que las comunicaciones falsas provienen de direcciones electrónicas que no pertenecen a la entidad.

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Asimismo, recordó que los únicos correos oficiales utilizan el dominio institucional y reiteró que para la segunda vuelta presidencial no se están realizando nuevas inscripciones ni modificaciones masivas de puestos de votación.

La entidad insistió en que el periodo de inscripción de ciudadanos finalizó el pasado 31 de marzo, por lo que, en condiciones normales, los electores votarán en el mismo lugar asignado para la primera vuelta. Aunque pueden existir cambios excepcionales por razones logísticas o de seguridad, estos serían informados únicamente a través de los canales oficiales.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron no abrir enlaces contenidos en estos mensajes ni suministrar información personal.

Además, recordaron que cualquier ciudadano puede verificar su lugar de votación ingresando directamente al portal oficial de la Registraduría y realizando la consulta con su número de cédula.

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