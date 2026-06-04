El sentido mensaje de Héctor Olimpo que explica por qué no es hora de votar en blanco y apoyará al Tigre

Resumen: El líder político liberal Héctor Olimpo Espinosa anunció un giro determinante de cara a la segunda vuelta presidencial al descartar el voto en blanco y oficializar su apoyo al candidato Abelardo, una postura que además propondrá unificar dentro de la bancada del Partido Liberal. El exgobernador explicó que esta decisión no obedece a una transacción política, sino a un ejercicio de responsabilidad motivado por diálogos con su familia y, fundamentalmente, por la defensa de la Constitución de 1991, la cual considera una línea roja innegociable frente a las propuestas de reforma del sector oficialista. A pesar de reconocer marcadas diferencias recientes con el aspirante, Espinosa enfatizó que el compromiso de Abelardo con la estabilidad institucional y las autonomías regionales es suficiente para otorgarle su respaldo en las urnas.

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En un pronunciamiento que sacude el tablero político de cara a la recta final de las elecciones presidenciales, el líder liberal Héctor Olimpo Espinosa anunció oficialmente que desiste de su intención de votar en blanco y dará su apoyo al candidato Abelardo para la segunda vuelta.

Espinosa, quien había manifestado tanto en público como en privado su decisión de no decantarse por ninguna opción, aseguró que mantendrá su postura crítica frente al modelo del presidente Gustavo Petro, al tiempo que llevará la propuesta de coadyuvar a Abelardo ante la bancada del Partido Liberal.

Las tres conversaciones que cambiaron su decisión

El exgobernador reveló que la transición del voto en blanco hacia un respaldo activo fue motivada por tres momentos clave con su círculo más cercano durante la última semana:

El consejo de un amigo: Una llamada a primera hora del lunes lo invitó a reflexionar y a escuchar a las personas que le profesan afecto antes de tomar una postura definitiva.

El pedido de sus hijos: Camino al colegio, sus hijos Jerónimo, Martina y Luciano lo cuestionaron sobre su neutralidad. Los menores usaron argumentos basados en el perdón, la prioridad de Colombia sobre las rencillas personales y el temor a que el país replique la crisis de Venezuela.

El arraigo regional: Un aliado político y líder liberal del Caribe lo convenció de la importancia de respaldar a un candidato de la región: «A mí ese man no me gusta mucho, pero es un hombre del Caribe y hay que apoyarlo», citó Espinosa.

La Constitución del 91: El factor determinante

A pesar de reconocer abiertamente que ha tenido marcadas diferencias recientes con Abelardo —criticando lo que consideró un «doble rasero» frente a los sectores de opinión distinta—, Espinosa enfatizó que existe un elemento institucional superior que inclina la balanza de forma definitiva.

Una línea roja institucional: «Para mí hay algo que no es negociable: la Constitución del año 91. Mientras unos hablan de cambiarla, Abelardo ha hablado de defenderla, y esa diferencia es suficiente para mí», puntualizó el dirigente.

Espinosa fue enfático en aclarar que este respaldo no obedece a una transacción política ni a acuerdos burocráticos bajo la mesa, calificándolo como una «decisión responsable por el futuro de Colombia». Asimismo, recordó que guarda gratitud hacia el candidato debido a un crucial apoyo en una defensa jurídica del pasado y por su coincidencia ideológica respecto a las autonomías regionales.

Presión dentro del Partido Liberal

El anuncio del líder caribeño introduce una fuerte corriente de opinión dentro de las huestes rojas a pocos días de que los colombianos acudan a las urnas.

Con la frase «Mi voto hoy es por Abelardo, le guste o no al Tigre», Espinosa cerró su intervención, dejando en firme que buscará convencer a la bancada parlamentaria de su partido para unificar fuerzas en torno a la candidatura de Abelardo como un bloque de contención institucional.

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