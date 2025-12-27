Menú Últimas noticias
    Video

    Atentado con granada sacude el oriente de Cali y deja varios heridos

    Una granada fue lanzada contra un local comercial y dejó varios heridos en Cali. Las autoridades ofrecieron una recompensa millonaria por los responsables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Un atentado con una granada de fragmentación en el barrio Marroquín I, en el oriente de Cali, dejó varios heridos, entre ellos un taxista. Autoridades ofrecen recompensa millonaria.

    La tranquilidad del oriente de Cali se vio interrumpida en horas de la noche del pasado viernes 26 de diciembre tras un atentado con una granada de fragmentación en el barrio Marroquín I, un hecho que generó pánico entre residentes y obligó a un amplio despliegue de seguridad por parte de las autoridades.

    El ataque se registró en la Transversal 103 con Diagonal 26P, donde hombres desconocidos lanzaron el artefacto explosivo contra un establecimiento comercial.

    La detonación provocó caos en la zona y dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un conductor de taxi que se encontraba dejando pasajeros en el lugar.

    De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, tres de los heridos se movilizaban en el vehículo de servicio público y otro más transitaba por el sector al momento de la explosión.

    Las víctimas sufrieron lesiones causadas por esquirlas en distintas partes del cuerpo, producto de la onda expansiva. Algunos menores de edad también resultaron afectados de manera indirecta, aunque sin heridas de gravedad.

    El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que una patrulla se encontraba adelantando controles de rutina cuando ocurrió la detonación, lo que permitió una reacción inmediata de las unidades. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.

    Ante la gravedad del hecho, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables. Además, se activó un plan candado en varios puntos de la ciudad y se inició el análisis de cámaras de seguridad del sector.

    Este atentado se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad caleña.

