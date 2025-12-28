Corralejas bajo la lupa en Antioquia: eventos que incumplan normas de seguridad podrían ser suspendidos

Resumen: La Gobernación de Antioquia recordó a los municipios que las corralejas y espectáculos taurinos deben cumplir estrictamente la Ordenanza 16 de 2025, que establece normas de seguridad, protección de los animales y planes de emergencia. Los eventos deben contar con personal médico, veterinario, seguros obligatorios y un Puesto de Mando Unificado. La administración departamental advirtió que el incumplimiento de estas medidas puede derivar en la suspensión inmediata de los eventos.

La Gobernación de Antioquia recordó a todos los municipios del departamento la obligatoriedad de cumplir con la Ordenanza 16 de 2025, normativa que regula la realización de corralejas y espectáculos taurinos, con el objetivo de garantizar la protección de los animales y la seguridad de los asistentes.

La alerta surge luego de los hechos ocurridos en Caucasia, donde una riña durante una corraleja dejó 15 personas lesionadas y puso en evidencia los riesgos de este tipo de eventos. Según las autoridades, algunos personas resultaron con heridas graves, lo que evidencia la necesidad de extremar los protocolos de seguridad.

Entre las disposiciones que deben cumplir los organizadores se incluyen: la prohibición de ingreso a personas bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, la restricción de participación a menores de 14 años, la presencia permanente de personal médico y veterinario, así como la obligación de contar con seguros de responsabilidad civil y accidentes.

Además, se exige el uso de elementos de protección para los animales y la prohibición absoluta de instrumentos que puedan causarles daño o la muerte. Cada evento debe contar con un plan de emergencia y contingencia avalado por los consejos municipales de gestión del riesgo, contemplando situaciones como incendios, colapsos estructurales, estampidas o intoxicaciones.

Durante el desarrollo de las corralejas, es obligatoria la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), integrado por autoridades municipales, organismos de socorro, fuerza pública y la Administración Departamental de Gestión del Riesgo (Dagran), con el fin de coordinar la atención de cualquier eventualidad.

La Gobernación advirtió que el incumplimiento de estas normas permitirá a las alcaldías suspender inmediatamente las actividades y tomar decisiones definitivas sobre su continuidad. El llamado de las autoridades es a disfrutar de las tradiciones culturales con responsabilidad, priorizando la vida de las personas y el bienestar animal.

Municipios como Nechí, Arboletes, Caucasia, El Bagre, Necoclí y San Pedro de Urabá, donde estas festividades son habituales, deberán reforzar la vigilancia y cumplir estrictamente con todos los lineamientos para evitar incidentes que pongan en riesgo tanto a los asistentes como a los animales.