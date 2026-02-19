¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

Resumen: El Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumió como comandante de la Policía Antioquia. Conozca su trayectoria y los retos en seguridad para el departamento.

En una ceremonia marcada por el compromiso institucional y la fe en el servicio, el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumió oficialmente como el nuevo Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Con una hoja de vida impecable y el respaldo de más de 120 condecoraciones, el alto oficial llega a este cargo con el objetivo primordial de devolver la tranquilidad a los municipios del departamento. Bajo la estrategia ‘Juntos Por Antioquia’, Muñoz Guzmán liderará una gestión basada en la honestidad, la transparencia y el trabajo coordinado con las alcaldías y la Gobernación para enfrentar las complejas dinámicas delictivas que afectan el territorio.

La trayectoria del nuevo comandante es amplia y diversa, habiendo prestado sus servicios en regiones críticas como Nariño, Huila y Risaralda, además de su paso por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea también: Se lanzó al Cauca y no volvió a salir: Continúa búsqueda de auxiliar de Policía desaparecido en el río Cauca

Durante su discurso de posesión, el Coronel enfatizó que la honestidad será el pilar que guíe cada operativo y cada acercamiento con la comunidad, buscando fortalecer la confianza ciudadana en la institución.

Su experiencia como Jefe de la Seccional de Protección y su labor previa en el esquema de seguridad de la Gobernación de Antioquia le otorgan un conocimiento profundo de la geografía y las necesidades de seguridad de los antioqueños.

Dentro de las prioridades estratégicas de su mando, el coronel Luis Muñoz Guzmán destacó la protección de la integridad de sus propios hombres y mujeres policías, así como la garantía de un proceso electoral seguro y en paz para este 2026.

Con más de 100 felicitaciones en su expediente, el nuevo comandante inicia un capítulo donde la operatividad y el enfoque social se integran para proteger la vida y la dignidad en cada rincón del departamento.

Más noticias de Antioquia