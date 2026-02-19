Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

    El Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumió como comandante de la Policía Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia
    Foto de cortesía.
    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

    Resumen: El Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumió como comandante de la Policía Antioquia. Conozca su trayectoria y los retos en seguridad para el departamento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una ceremonia marcada por el compromiso institucional y la fe en el servicio, el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumió oficialmente como el nuevo Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

    Con una hoja de vida impecable y el respaldo de más de 120 condecoraciones, el alto oficial llega a este cargo con el objetivo primordial de devolver la tranquilidad a los municipios del departamento. Bajo la estrategia ‘Juntos Por Antioquia’, Muñoz Guzmán liderará una gestión basada en la honestidad, la transparencia y el trabajo coordinado con las alcaldías y la Gobernación para enfrentar las complejas dinámicas delictivas que afectan el territorio.

    La trayectoria del nuevo comandante es amplia y diversa, habiendo prestado sus servicios en regiones críticas como Nariño, Huila y Risaralda, además de su paso por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

    Lea también: Se lanzó al Cauca y no volvió a salir: Continúa búsqueda de auxiliar de Policía desaparecido en el río Cauca

    Durante su discurso de posesión, el Coronel enfatizó que la honestidad será el pilar que guíe cada operativo y cada acercamiento con la comunidad, buscando fortalecer la confianza ciudadana en la institución.

    Su experiencia como Jefe de la Seccional de Protección y su labor previa en el esquema de seguridad de la Gobernación de Antioquia le otorgan un conocimiento profundo de la geografía y las necesidades de seguridad de los antioqueños.

    Dentro de las prioridades estratégicas de su mando, el coronel Luis Muñoz Guzmán destacó la protección de la integridad de sus propios hombres y mujeres policías, así como la garantía de un proceso electoral seguro y en paz para este 2026.

    Con más de 100 felicitaciones en su expediente, el nuevo comandante inicia un capítulo donde la operatividad y el enfoque social se integran para proteger la vida y la dignidad en cada rincón del departamento.

    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

    Foto de cortesía.

    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

    Foto de cortesía.

    ¡Nuevo mando! El coronel Luis Muñoz asume el liderazgo de la Policía Antioquia

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.