¡Caos Vial en Medellín! Encapuchados bloquean la Avenida Regional y calle Barranquilla

    Ante la complejidad de la situación, las autoridades de tránsito insisten en la necesidad de tomar vías alternas para evitar el sector afectado.

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de Redes Sociales
    El flujo vehicular hacia el norte del Valle de Aburrá está gravemente afectado debido a dos cierres viales simultáneos en una zona clave. Un grupo de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, mantiene bloqueada la Avenida Regional en el sentido sur-norte, justo en el sector cercano a la Universidad de Antioquia (@UdeA).

    De manera paralela, la Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) reportó un segundo cierre, esta vez en la Calle Barranquilla, entre la Avenida Ferrocarril y la Avenida Regional, afectando el tránsito en ambos sentidos. Ambos bloqueos se deben a manifestaciones ciudadanas, paralizando el acceso al norte de la ciudad.

    La protesta se presenta cerca del campus universitario, el motivo exacto de la manifestación no ha sido confirmado. Lo que sí es claro es el impacto en la movilidad: el cierre en la Regional y en la Calle Barranquilla impide el tránsito normal, generando alta congestión.

    No vaya por allá

    Ante la complejidad de la situación, las autoridades de tránsito insisten en la necesidad de tomar vías alternas para evitar el sector afectado.

    Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con antelación o buscar rutas perimetrales.

