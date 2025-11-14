¡Caos Vial en Medellín! Encapuchados bloquean la Avenida Regional y calle Barranquilla

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El flujo vehicular hacia el norte del Valle de Aburrá está gravemente afectado debido a dos cierres viales simultáneos en una zona clave. Un grupo de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, mantiene bloqueada la Avenida Regional en el sentido sur-norte, justo en el sector cercano a la Universidad de Antioquia (@UdeA).

De manera paralela, la Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) reportó un segundo cierre, esta vez en la Calle Barranquilla, entre la Avenida Ferrocarril y la Avenida Regional, afectando el tránsito en ambos sentidos. Ambos bloqueos se deben a manifestaciones ciudadanas, paralizando el acceso al norte de la ciudad.

La protesta se presenta cerca del campus universitario, el motivo exacto de la manifestación no ha sido confirmado. Lo que sí es claro es el impacto en la movilidad: el cierre en la Regional y en la Calle Barranquilla impide el tránsito normal, generando alta congestión.

(11:55 a. m.) Por situación de orden público en los alrededores de la parada Universidad de Antioquia, la línea 1 de buses opera entre U. de M. – Minorista y Aranjuez – Hospital. pic.twitter.com/a0fW58cz79 — Metro de Medellín 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) November 14, 2025

Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con antelación o buscar rutas perimetrales.

⛔️ A esta hora, se presenta cierre en la calle Barranquilla entre Ferrocarril y la Av. Regional, en ambos sentidos por manifestación ciudadana. Recomendamos tomar vías alternas. pic.twitter.com/zXr3Rrr1To — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) November 14, 2025

