Resumen: El movimiento Defensores de la Patria denunció una presunta amenaza contra el concejal de Yumbo y coordinador de su campaña, Johnnathan Alvear. Según lo informado, el hecho habría incluido el envío de una corona fúnebre, un elemento balístico y un mensaje intimidante, situación que fue calificada como una amenaza grave. La campaña pidió a las autoridades investigar lo ocurrido, establecer responsables y garantizar la seguridad del dirigente y su entorno.

¡Corona fúnebre y una bala! Denuncian amenaza contra coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en Yumbo

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, a través del movimiento Defensores de la Patria, denunció públicamente una presunta amenaza dirigida contra el concejal de Yumbo y coordinador territorial del movimiento, Johnnathan Alvear.

Según lo informado por la campaña, el hecho habría consistido en el envío de una corona fúnebre acompañada de un elemento de tipo balístico y un mensaje intimidante, situación que fue calificada por el equipo político como una amenaza directa contra la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política del funcionario.

Señalamientos de gravedad e intimidación

Desde el movimiento señalaron que este hecho no debe interpretarse como un caso aislado, sino dentro de un contexto más amplio de presunta intimidación contra integrantes de la campaña en distintas regiones del país.

En el comunicado también se hace referencia a antecedentes recientes, en los que se menciona el asesinato de dos coordinadores en el departamento del Meta, lo que, según la campaña, incrementa la preocupación por la seguridad de sus líderes y voluntarios en territorio nacional.

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De acuerdo con Defensores de la Patria, estas situaciones estarían configurando un ambiente de presión e intimidación contra quienes participan en actividades políticas asociadas al proyecto presidencial.

Llamado a las autoridades

El movimiento solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, pidieron establecer quiénes estarían detrás de la amenaza, determinar si existe una estructura organizada y garantizar medidas de protección para el concejal, su familia y su equipo de trabajo.

Exigencia de garantías para la actividad política

En el pronunciamiento, la campaña reiteró que la participación política debe desarrollarse en condiciones de seguridad, sin presiones ni actos de intimidación.

También hicieron un llamado a organismos internacionales, misiones de observación electoral y entidades defensoras de derechos humanos para que hagan seguimiento a la situación de seguridad de los actores políticos en Colombia durante el periodo electoral.

Finalmente, la campaña envió un mensaje de respaldo a sus coordinadores, voluntarios y equipos territoriales, asegurando acompañamiento ante cualquier situación de riesgo.

Defensores de la Patria indicó que continuará denunciando públicamente cualquier hecho que considere una amenaza contra sus integrantes y exigirá garantías para el desarrollo de sus actividades políticas en el país.