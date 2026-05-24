Resumen: Barranquilla fue escenario del cierre de campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, en una jornada que reunió, según la campaña, a cerca de 50.000 personas. El evento congregó a simpatizantes, voluntarios y líderes políticos, y sirvió para enviar un mensaje de respaldo de cara a la recta final de las elecciones y destacar el apoyo recibido en la región Caribe.

¡A reventar! Abelardo De La Espriella sacudió Barranquilla con un multitudinario cierre de campaña

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella realizó en Barranquilla uno de sus eventos más multitudinarios previo a la primera vuelta presidencial, en una jornada que, según el movimiento político, reunió a cerca de 50.000 asistentes en la capital del Atlántico.

El encuentro sirvió como cierre oficial de campaña en la región Caribe y convocó a simpatizantes provenientes de distintos sectores y ciudades del país. Durante la actividad participaron familias, jóvenes, líderes comunitarios, voluntarios y ciudadanos que respaldan la candidatura de De La Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Desde tempranas horas comenzaron a llegar asistentes al lugar del evento, en medio de una jornada marcada por actos simbólicos, mensajes políticos y expresiones de apoyo al proyecto político que impulsa el candidato presidencial.

Un acto político con fuerte presencia ciudadana

La campaña destacó que la asistencia se dio de manera voluntaria y aseguró que el evento reflejó el crecimiento que ha tenido el movimiento en diferentes regiones del país durante los últimos meses.

En medio del encuentro, Barranquilla se convirtió en escenario de discursos enfocados en temas relacionados con seguridad, autoridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional, ejes que han marcado el discurso político del candidato durante la contienda electoral.

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El cierre en la capital del Atlántico buscó enviar un mensaje de fortaleza política de cara a la recta final de las elecciones, resaltando especialmente el respaldo recibido en la región Caribe.

El Caribe, protagonista en la recta final electoral

Durante la jornada, desde la campaña insistieron en que la región Caribe tendrá un papel clave en los resultados electorales y destacaron la respuesta de los asistentes como una señal del crecimiento de la candidatura en esta zona del país.

Además del acompañamiento ciudadano, el evento contó con la presencia de equipos territoriales, voluntarios y coordinadores políticos que han trabajado en la difusión de la propuesta presidencial en distintas regiones de Colombia.

El movimiento también aprovechó el cierre para agradecer el apoyo logístico y organizativo de quienes participaron en la preparación del evento, considerado por la campaña como uno de los encuentros más grandes realizados durante este proceso electoral.

Mensajes enfocados en la primera vuelta

En medio de las intervenciones realizadas durante el cierre, la campaña reiteró su intención de llegar fortalecida a la primera vuelta presidencial y aseguró que el ambiente vivido en Barranquilla representa el respaldo que, según el movimiento, han venido consolidando en diferentes ciudades del país.

La concentración finalizó entre arengas, banderas y mensajes de apoyo a la candidatura presidencial, en una jornada que marcó el cierre de actividades masivas de campaña en la región Caribe antes de las elecciones.