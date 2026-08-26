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Resumen: 50 jóvenes del coro juvenil de la Red de Músicas de Medellín representaron a la ciudad en el Festival Voces desde la Mitad del Mundo en Ecuador.

¡Coro de Medellín sacó pecho en Ecuador! Jóvenes de la Red de Músicas dejaron en alto el nombre de la ciudad

El talento local cruzó fronteras para llevar la cultura paisa hasta el escenario internacional. Un total de 50 jóvenes pertenecientes al coro juvenil de la Red de Músicas de Medellín representaron con éxito a la capital antioqueña en la 11.ª edición del prestigioso Festival Voces desde la Mitad del Mundo, evento desarrollado en la ciudad de Quito, Ecuador.

La delegación antioqueña compartió escenario con más de 700 coristas de 26 agrupaciones internacionales en un despliegue de arte y diversidad cultural.

Tras ocho años sin participar en certámenes fuera del país, los integrantes del coro de la Red de Músicas, con edades entre los 14 y 22 años, contaron con el respaldo directo de la alcaldía.

Bajo la dirección artística de Claudia Londoño Cano, la agrupación creada en 2001 deslumbró al público ecuatoriano con un repertorio que reflejó la transformación social y el talento formado en los barrios, comunas y corregimientos de la capital antioqueña.

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El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, y el alcalde Federico Gutiérrez destacaron la relevancia de esta gira internacional como un motor para fortalecer la formación artística y la generación de oportunidades de la Red de Músicas.

Para la gran mayoría de los coristas esta fue su primera experiencia fuera de Colombia, consolidando un intercambio cultural inolvidable en Quito, territorio reconocido históricamente como uno de los epicentros de la tradición coral en Suramérica desde la década de 1940.

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