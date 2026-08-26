Resumen: El General Francis L. Donovan arribó al país para sostener encuentros estratégicos con la nueva cúpula militar colombiana. La visita se enmarca en el reciente ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C).

EE. UU. reafirma su alianza de seguridad: Comandante del Comando Sur llega a Colombia para afianzar la lucha contra el narcoterrorismo

Minuto30.com .- Las relaciones bilaterales en materia de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Colombia continúan fortaleciéndose. Este miércoles se confirmó la llegada al país del General Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en una visita oficial que busca trazar la hoja de ruta conjunta para enfrentar las amenazas transnacionales.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y del propio Comando Sur, destacando la importancia estratégica que representa Colombia para la estabilidad del hemisferio.

Encuentro con la nueva cúpula militar

El objetivo principal de la visita del alto mando estadounidense es reunirse de primera mano con los nuevos líderes de las Fuerzas Militares de Colombia. Durante estos encuentros, se espera que ambas delegaciones discutan y articulen los esfuerzos conjuntos necesarios para combatir frontalmente a las estructuras narcoterroristas que operan en la región.

«Una alianza más fuerte para una región más segura. El comandante de SOUTHCOM llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares de la nación para discutir esfuerzos conjuntos (…) y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colombia», destacó la comunicación diplomática oficial.

Colombia, pieza clave en la región

La llegada del General Donovan adquiere una relevancia particular frente a los recientes movimientos geopolíticos en la lucha contra el crimen organizado.

El Comando Sur aprovechó la ocasión para exaltar el papel de Colombia como un «líder de seguridad regional vital» y un socio histórico en la lucha contra el narcotráfico. Además, se destacó el nuevo rol del país en la arquitectura de seguridad continental:

Ingreso a la A3C: Colombia fue reconocida oficialmente como el miembro más reciente de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa clave impulsada para desmantelar las redes criminales que operan a lo largo del continente.

Cooperación sostenida: La visita reafirma que, a pesar de los cambios en los liderazgos militares de ambas naciones, el intercambio de inteligencia, entrenamiento y capacidades operativas seguirá siendo un pilar inamovible de la relación bilateral.

Se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones conjuntas o balances oficiales tras las reuniones a puerta cerrada entre el General Donovan y el Ministerio de Defensa colombiano.