Resumen: La calidad del aire en Bogotá se deteriora por incendios en la Orinoquía. Conozca las estaciones en nivel regular y las recomendaciones de la Secretaría de Ambiente.

¡Ni respirar se puede! El humo de los incendios tiene a Bogotá azotada

Bogotá atraviesa una situación crítica en materia ambiental que tiene a miles de ciudadanos con el tapabocas puesto y los ojos irritados. En las últimas horas, la capital ha resultado azotada por una densa capa de contaminantes proveniente de los incendios forestales que consumen la región de la Orinoquía y otros puntos del norte del continente.

Según el más reciente reporte del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), la situación es preocupante: diez estaciones de monitoreo se encuentran en nivel “regular”, siete en “moderado” y la zona de Carvajal – Sevillana ya marca un nivel “alto” de contaminación, siendo el punto más crítico del suroccidente.

La Secretaría de Ambiente explicó que el fenómeno se debe a una combinación de factores meteorológicos adversos. Los vientos han transportado grandes masas de humo desde las zonas de quema hasta el centro del país.

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Por otro lado, la falta de corrientes fuertes dentro de la ciudad impide que el aire sucio se disperse, permitiendo que las partículas finas se acumulen peligrosamente cerca del suelo.

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A pesar de que la ciudad está siendo azotada por esta bruma gris, las autoridades ambientales señalaron que aún no se cumplen los requisitos técnicos para declarar una alerta por contaminación atmosférica, pues se han presentado fluctuaciones durante el día.

No obstante, se espera que en los próximos días aumenten las lluvias y la velocidad del viento en la región Andina, lo que ayudaría a “barrer” la contaminación.

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