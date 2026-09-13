Cornare impone medida preventiva a Fundación Botellas de Amor tras incendio en Rionegro

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tras el incendio del 4 de septiembre, Cornare inspeccionó el predio de la Fundación Botellas de Amor y encontró residuos distintos al plástico almacenados a cielo abierto. La autoridad ordenó suspender su acumulación y disposición, además de garantizar su separación y manejo adecuado. La Fundación estimó que había unas 7.000 toneladas de residuos y cerca del 70 % del área de almacenamiento resultó afectada por las llamas.

El incendio registrado el pasado 4 de septiembre en la vereda La Laja, de Rionegro, llevó a Cornare a revisar las condiciones ambientales del predio donde funciona la Fundación Botellas de Amor.

Durante una visita de control y seguimiento realizada el jueves 10 de septiembre, profesionales de la Corporación encontraron materiales almacenados a cielo abierto que no corresponden al plástico reciclado que hace parte de la actividad de la Fundación.

A raíz de estos hallazgos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva en flagrancia y ordenó suspender la acumulación y disposición de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables dentro del predio.

Residuos diferentes al plástico

Entre los materiales encontrados había latas, pinturas, filtros de aire y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), elementos que requieren un manejo específico.

Javier Valencia, director de Cornare, explicó que las condiciones encontradas también fueron consideradas dentro de la decisión adoptada por la Corporación.

“Hay una mala disposición del material. Entonces, impone esa medida preventiva de suspensión, teniendo en cuenta también que se afectó el recurso bosque con algunos individuos arbóreos, y la calidad del aire, además, se vio afectada en el momento en que se presentaron estos episodios”, aseguró Valencia.

La Fundación deberá separar los materiales que no correspondan al plástico y garantizar que sean entregados para su manejo y disposición final conforme a las condiciones establecidas para cada residuo.

Esto le podría interesar: Murió en su propia trampa: alias «Leito», implicado en el asesinato de 13 policías, falleció instalando minas en Amalfi

Un predio con miles de toneladas de material

Según estimaciones de la propia Fundación Botellas de Amor, al momento del incendio había aproximadamente 7.000 toneladas de residuos en el lugar. Sin embargo, todavía no se ha determinado cuánto de ese volumen resultó afectado por las llamas.

Cornare estableció que cerca del 70 % del área superficial destinada al almacenamiento fue afectada por el incendio. Esta cifra corresponde al área comprometida y no permite establecer qué cantidad de residuos fue consumida por el fuego.

De acuerdo con la información recogida durante la revisión, el volumen de material que ingresaba al predio en los últimos años habría superado su capacidad de transformación, dejando un excedente almacenado.

Cornare mantendrá el seguimiento

La autoridad ambiental continuará con las labores de control para verificar el cumplimiento de la medida preventiva y de las disposiciones relacionadas con la separación y manejo de los residuos.

Cornare señaló que su actuación se concentra en las condiciones ambientales encontradas durante la visita y aclaró que no cuestiona las actividades de aprovechamiento y transformación de residuos que realiza la Fundación.

El incendio dejó afectaciones en el bosque, el suelo, la calidad del aire y la biodiversidad del sector. Por ello, el seguimiento continuará mientras se verifica la implementación de las medidas establecidas para el predio.