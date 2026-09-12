Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la muerte del cabecilla disidente mientras manipulaba explosivos en zona rural. El sujeto era señalado de participar en el letal ataque a un helicóptero estadounidense en el que perdieron la vida 13 policías.

Murió en su propia trampa: alias «Leito», implicado en el asesinato de 13 policías, falleció instalando minas en Amalfi

Minuto30.com .- Un duro golpe a las estructuras criminales en el nordeste antioqueño fue confirmado en las últimas horas por el gobernador Andrés Julián Rendón. De acuerdo con el reporte oficial, en zona rural del municipio de Amalfi perdió la vida alias ‘Leito’ o ‘Eléctrico’, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

El mandatario departamental detalló que el delincuente habría fallecido como consecuencia de una explosión accidental mientras se encontraba instalando un campo minado. En el mismo hecho, habrían resultado heridos seis de sus cómplices.

Justicia por la masacre de 13 policías

Alias ‘Leito’ no era un delincuente de bajo perfil. Las autoridades lo identificaban como el principal cabecilla con injerencia en los municipios de Amalfi y Anorí. Sin embargo, su prontuario estaba marcado por su presunta participación en uno de los peores atentados contra la Fuerza Pública en la región: el ataque a un helicóptero Black Hawk, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, que dejó un saldo de 13 policías asesinados.

«Algún sosiego y justicia para las familias de los 13 policías asesinados por Calarcá», expresó el gobernador Rendón a través de sus redes sociales, celebrando la neutralización de este objetivo de alto valor.

Prontuario y recompensa vigente

La peligrosidad de ‘Leito’ era tal, que la Gobernación de Antioquia mantenía vigente una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera dar con su captura.

Contra el cabecilla disidente pesaba una orden de captura por un extenso listado de delitos, entre los que destacan: concierto para delinquir agravado; porte ilegal de armas de fuego; empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; y utilización ilegal de uniformes e insignias. Con su muerte, las autoridades esperan una disminución en el accionar terrorista en esta subregión del departamento.