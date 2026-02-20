Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Corea del Sur inicia su agenda como invitado de honor en el Festival del Libro Infantil en Medellín

La capital antioqueña inicia esta semana un intercambio literario sin precedentes. Corea del Sur, el país invitado de honor para el segundo Festival del Libro Infantil.

El escenario será Parques del Río, donde la nación asiática desplegará una oferta basada en la ilustración, la tradición y el diálogo cultural, marcando el preámbulo de lo que será la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura en septiembre.

El gran protagonista de este primer encuentro será el reconocido artista Jung Jinho, ganador en dos ocasiones del prestigioso Bologna Ragazzi Award.

El ilustrador compartirá con los asistentes los días viernes 27 y sábado 28 de febrero, liderando espacios sobre el diseño de álbumes ilustrados y la relación entre la arquitectura y el dibujo.

Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, esta alianza busca que la ilustración y la literatura infantil se conviertan en un puente que una los valores de Medellín con la riqueza histórica de Corea, fomentando la imaginación en los más pequeños.

La programación no se limitará a las charlas; los visitantes podrán disfrutar de exposiciones como “El señor Ho” y sumergirse en la fonética del alfabeto coreano (Hangul).

Samil Yang, presidente de la Fundación Cultural Asia Iberoamérica, destacó que la meta es crear un espacio interactivo donde la gastronomía y la cultura tradicional también tengan lugar.

Con esta apuesta por la ilustración y el arte gráfico, Medellín reafirma su posición como epicentro literario del país, invitando a la ciudadanía a descubrir universos que han sido traducidos en mercados tan exigentes como los de Francia y Estados Unidos, ahora disponibles de forma gratuita en el corazón de la ciudad.

