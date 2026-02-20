Alfredo Morelos entrega ayudas humanitarias a familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba, liderando una jornada solidaria con su propia fundación. Foto: Tomada de video

Alfredo Morelos lidera jornada humanitaria en apoyo a los damnificados por el invierno en Córdoba

En un gesto de solidaridad que trasciende su faceta profesional en las canchas, el futbolista cordobés Alfredo Morelos se desplazó personalmente a las zonas más críticas de su departamento natal para asistir a las víctimas de las inundaciones.

A través de su fundación, el delantero dejó de lado la indumentaria deportiva para calzarse las botas de caucho y recorrer los terrenos afectados en Cereté, liderando una jornada de asistencia humanitaria.

Esta iniciativa buscó mitigar el impacto devastador que la fuerte temporada invernal ha causado en cientos de familias que enfrentan pérdidas materiales totales.

La intervención no se limitó a la gestión logística, pues el propio jugador participó activamente en la entrega mano a mano de los suministros.

Durante la jornada, el equipo de trabajo de la Fundación Alfredo Morelos logró distribuir un total de 500 mercados con productos de la canasta básica y 400 kits de aseo, elementos fundamentales para prevenir enfermedades y garantizar condiciones mínimas de salubridad entre la población afectada.

Morelos, visiblemente conmovido por la realidad de sus paisanos, destacó que si bien estas entregas son un alivio inmediato, representan solo una fracción del apoyo que realmente se requiere en la zona.

A pesar del balance positivo de la actividad, el atacante fue enfático al señalar que la emergencia está lejos de ser superada.

A través de sus canales oficiales, el futbolista aprovechó para recordar que la magnitud del desastre natural exige un esfuerzo sostenido y colectivo que involucre a diversos sectores de la sociedad.

Con un contundente mensaje final, Morelos subrayó que Córdoba aún necesita ayuda urgente, haciendo un llamado a la empresa privada y a la ciudadanía en general para mantener la atención sobre las poblaciones que todavía permanecen bajo el agua.

