Resumen: El festival CORE Medellín 2026 se consolida como una plataforma cultural de largo plazo que trasciende la música electrónica al anunciar una alianza social estratégica con 4Eskuela, la reconocida organización de hip-hop de la ciudad. El evento, que se celebrará el 20 y 21 de febrero en el Parque Norte, contará con un cartel de talla mundial encabezado por artistas como Dom Dolla, Artbat, Indira Paganotto y 999999999. Más allá del espectáculo, la colaboración con la Tomorrowland Foundation busca potenciar el arte urbano y la formación de jóvenes talentos locales, reafirmando el compromiso del festival con el impacto social y la identidad creativa de Medellín.

CORE Medellín 2026: Más que electrónica, una apuesta por la cultura y la transformación social

Lo que comenzó como un evento internacional de música electrónica se ha transformado en una presencia cultural permanente para Colombia. CORE Medellín ha confirmado que su edición 2026 no solo traerá los sonidos más finos del house y el techno alternativo al Parque Norte, sino que consolidará su compromiso con el tejido social de la ciudad.

Bajo el sello de Tomorrowland, CORE ha elegido a Medellín como su base natural en Latinoamérica, destacándola como una ciudad creativa que vibra en sintonía con la vanguardia musical. Este año, el festival refuerza su credibilidad cultural al alejarse del “hype” momentáneo para enfocarse en la construcción de comunidad.

Alianza por el futuro: Tomorrowland Foundation y 4Eskuela

El anuncio más significativo de esta edición es la colaboración a largo plazo entre la Tomorrowland Foundation y 4Eskuela, la ONG fundada por el colectivo Crew Peligrosos. Con más de dos décadas de impacto en la Comuna 4 (Aranjuez), 4Eskuela utiliza el hip-hop, el graffiti y el DJing como herramientas de resiliencia para jóvenes.

Le puede interesar: !Ay, Laurita! Petro le dio la espalda a Sarabia y la señaló de mentir sobre hojas de vida de interventores de las EPS

Esta unión se materializará oficialmente el próximo 19 de febrero con un evento en la sede de la escuela, donde se presentará un mural inspirado en los valores globales de Tomorrowland: LIVE. LOVE. UNITE. La alianza permitirá expandir los programas artísticos de la fundación, conectando el poder de la escena electrónica global con el talento local de los barrios de Medellín.

Un Line-up de primer nivel

El festival, producido por Breakfast Live, se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero en el Parque Norte, con una curaduría artística que mezcla nombres consolidados y sonidos emergentes:

Viernes 20 de febrero: Destacan figuras como Dom Dolla, Artbat, Patrick Mason y la energía de VTSS.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Sábado 21 de febrero: El cierre estará a cargo de potencias como 999999999, Indira Paganotto, Kobosil y un esperado B2B entre Joris Voorn y Yotto.

“CORE se consolida como una plataforma guiada por la cultura, firmemente enraizada en la escena electrónica colombiana y en una conexión genuina con las comunidades locales”, señala el comunicado oficial.

Detalles del Evento

Fechas: Viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026.

Lugar: Parque Norte, Medellín.

Entradas: Disponibles en www.core.world.