Resumen: Córdoba en alerta roja por desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge. Autoridades ordenan evacuación inmediata en 18 municipios y reportan 5.000 familias damnificadas.

¡Parece un océano! Alerta roja por desbordamiento de ríos y miles de familias perdieron todo en Córdoba

La furia de la naturaleza no da tregua en el departamento de Córdoba. Desde el pasado domingo, un evento climático atípico ha desencadenado una emergencia de grandes proporciones, obligando a las autoridades a declarar la evacuación inmediata en múltiples zonas ribereñas.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) ha ratificado la Alerta Roja en todo el territorio departamental tras el desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, una situación que ya deja un saldo preliminar de 5.000 familias damnificadas solo en el municipio de Tierralta.

En localidades como Montelíbano y Tierralta, el panorama es desolador. El río Chinú rompió sus límites durante la madrugada de este jueves, sorprendiendo a los habitantes del barrio Olivardo López, quienes pasaron la noche en vela vigilando el aumento del caudal.

La orden de evacuación ha sido la única salida para salvar vidas, mientras que en otros sectores las familias han tenido que rescatar sus pocas pertenencias en canoas.

La situación se torna aún más crítica por la operación de la represa de Urrá, que continúa descargando volúmenes de agua superiores a lo normal para evitar un colapso mayor en la infraestructura.

Ante este escenario nacional, el gobernador de Córdoba ha decretado la calamidad pública para agilizar el uso de recursos y la llegada de asistencia humanitaria, contando con el apoyo de 200 militares que ya se encuentran en la zona brindando auxilio.

Las autoridades insisten en que la prioridad absoluta es la autoconservación. Se pide a la ciudadanía no esperar a que el agua entre a sus viviendas para iniciar las labores de evacuación, tener a la mano documentos personales y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

