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Resumen: Un ciudadano neerlandés requerido por Interpol por tráfico de drogas fue capturado en Medellín. Las autoridades iniciarán el proceso de extradición.

Cae ciudadano neerlandés requerido por tráfico de drogas en la Terminal del Norte de Medellín

Un ciudadano neerlandesa fue capturado en la Terminal del Norte de Medellín luego de que las autoridades verificaran que tenía una Circular Roja de Interpol vigente por un proceso relacionado con tráfico de drogas en los Países Bajos.

La detención fue realizada por funcionarios del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, quienes recibieron una alerta emitida por los sistemas de información de la entidad.

El hombre de 50 años fue ubicado cuando arribó a la capital antioqueña como pasajero de un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Barranquilla y Medellín.

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Tras confirmar la orden de captura internacional, las autoridades dejaron al ciudadano neerlandesa a disposición de las entidades competentes para adelantar el procedimiento judicial correspondiente y dar inicio al proceso de extradición solicitado por el país europeo, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación internacional.

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Migración Colombia informó que durante 2026 ya han sido capturados 27 prófugos internacionales en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. Los requerimientos judiciales corresponden a investigaciones por delitos como narcotráfico, trata de personas, abuso sexual infantil y hurto calificado.

Las autoridades explicaron que el ciudadano capturado será trasladado a Bogotá, donde continuará el trámite de extradición que adelantan el INPEC y las autoridades diplomáticas del país solicitante.

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