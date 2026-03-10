Abren convocatoria del Premio León de Greiff al Mérito Literario en Medellín

Resumen: La convocatoria del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026 está abierta hasta mayo. El ganador recibirá $40 millones y la publicación de una obra antológica.

La ciudad de Medellín abrió oficialmente la convocatoria para el Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026, un reconocimiento que busca destacar la trayectoria de escritores latinoamericanos cuya obra haya tenido un impacto significativo en la literatura en lengua española.

El Premio León de Greiff, que llega a su sexta edición, es impulsado por la Alcaldía de Medellín con el respaldo de la Universidad Eafit y tiene como objetivo rendir homenaje a autores vivos con una producción literaria consolidada.

El ganador recibirá un estímulo económico de $40 millones de pesos y la publicación de una obra antológica que reunirá parte representativa de su trabajo.

Este galardón fue creado en 2016 para honrar la memoria del poeta antioqueño León de Greiff y, desde entonces, se ha convertido en un espacio para resaltar el aporte cultural de escritores que han influido en nuevas generaciones de lectores y creadores en América Latina.

La convocatoria está dirigida a autores que tengan obras publicadas en español y cuya trayectoria sea reconocida dentro del ámbito literario. Sin embargo, las postulaciones no pueden hacerse de manera individual, ya que deben ser presentadas por editoriales, instituciones culturales o entidades académicas, tanto de Colombia como del exterior, que tengan relación con el país.

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 25 de mayo. Durante este tiempo, las entidades interesadas deberán presentar la candidatura del escritor, acompañada de una carta que exponga los méritos literarios del aspirante y su impacto en el desarrollo de la literatura.

Para esta edición, el Premio León de Greiff se otorgará en la categoría de narrativa, destacando a autores que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo de este género literario.

El nombre del ganador será anunciado durante la celebración de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, evento en el que también se realizará la ceremonia de entrega del galardón.

La edición anterior fue obtenida por el poeta Darío Jaramillo Agudelo, quien recientemente recibió la publicación de un libro inédito editado por la editorial Eafit, como parte del reconocimiento otorgado por este premio literario.

Las bases completas de la convocatoria, el formulario de postulación y para más información, vea aquí.

