Resumen: Una turista estadounidense de 36 años, Sharnelle Tanisha Olivia Fletcher, falleció en un hospital de Envigado tras sentirse mal en el Cerro Nutibara. Las autoridades investigan las causas de su muerte.

Vacaciones de ensueño terminan mal: murió 5 días después de llegar a Medellín ¿Qué le pasó a la gringa?

Minuto30.com .- Una mujer de nacionalidad estadounidense, identificada como Sharnelle Tanisha Olivia Fletcher, de 36 años, falleció en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado después de sufrir, al parecer, una complicación de salud.

El trágico suceso ocurrió el jueves 4 de septiembre; tan solo cinco días después de que la mujer y su pareja llegaran a Medellín para hacer turismo, procedentes de la costa atlántica, donde habrían iniciado las que esperaban fueran unas vacaciones de ensueño.

Según versiones extraoficiales, Fletcher se había sometido a una cirugía renal hace cerca de un mes y al parecer padecía de diabetes y ataques de ansiedad. La pareja llegó a la capital antioqueña el 31 de agosto y se hospedaba en el municipio de Sabaneta, al sur el Valle de Aburrá.

Este jueves, Fletcher y su novio fueron a Medellín para hacer algunas comprar y conocer parajes turísticos. Estando en el Cerro Nutibara, la mujer comenzó a sentirse mal, con mareos y lo que sería un fuerte ataque de ansiedad. De inmediato, fue atendida por personal médico del lugar, que le recomendó trasladarse a un hospital para una revisión y tomar un tiempo de descanso.

La pareja decidió regresar a su lugar de hospedaje, pero en el camino, mientras se movilizaban en un taxi, la mujer volvió a sentirse mal. Su pareja le habría pedido al taxista que se dirigiera al Hospital Manuel Uribe Ángel, donde, a pesar de los esfuerzos por reanimarla, llegó sin signos vitales.

Las autoridades fueron alertadas de la muerte de la extranjera.

