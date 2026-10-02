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    Nueva convocatoria en Bello busca impulsar proyectos culturales

    Artistas, gestores, colectivos y organizaciones de Bello podrán participar en la segunda fase del Programa de Estímulos y Concertación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Nueva convocatoria en Bello busca impulsar proyectos culturales

    Resumen: Bello abrió la segunda fase del Programa de Estímulos y Concertación 2026 con $187 millones y 44 estímulos para artistas y gestores culturales.

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    La Alcaldía de Bello abrió la segunda fase de la convocatoria del Programa de Estímulos y Concertación 2026, una iniciativa dirigida a artistas, creadores, gestores culturales, colectivos y organizaciones que desarrollan procesos relacionados con el sector artístico y cultural del municipio.

    Esta nueva etapa contempla las modalidades de Gestión de Audiencias y Producción – Fase 2, a las que los interesados podrán postular sus proyectos mediante el formulario habilitado en la plataforma de la Secretaría de Cultura.

    La primera modalidad está orientada a respaldar propuestas que permitan llevar diferentes expresiones culturales al público, mediante actividades, presentaciones y estrategias de circulación que promuevan la participación ciudadana y el acceso a las manifestaciones artísticas.

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    Por otro lado, Producción – Fase 2 busca entregar apoyo para el desarrollo y materialización de proyectos relacionados con la creación artística y cultural.

    La convocatoria incluye áreas como música, danza, literatura, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, circo, patrimonio y cultura urbana, entre otras disciplinas.

    Para esta segunda fase se destinó una bolsa de $187 millones, que será distribuida mediante 44 estímulos. De ese total, 12 corresponden a Producción – Fase 2, 24 estarán destinados a la agenda cultural de Gestión de Audiencias y los ocho restantes serán para eventos de ciudad.

    Podrán participar quienes cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad y estén caracterizados ante la Secretaría de Cultura. Quienes aún necesiten realizar este proceso podrán hacerlo en la Biblioteca Marco Fidel Suárez o solicitar orientación a través del correo observatoriocultura@bello.gov.co.

    La convocatoria permanecerá habilitada hasta las 12:00 de la noche del martes 13 de octubre de 2026.

    Según la Alcaldía, esta estrategia busca respaldar los procesos de creación y formación, además de fortalecer la relación entre las propuestas culturales y los públicos de Bello.

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