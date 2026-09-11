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Resumen: Más de 3.900 mujeres se inscribieron en la convocatoria 'Decididas' de Medellín para acceder a programas de formación y emprendimiento.

¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria ‘Decididas’ en Medellín

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de las Mujeres, confirmó que más de 3.900 ciudadanas se postularon para integrar la convocatoria ‘Decididas’, una estrategia integral pensada para brindar herramientas de autonomía económica, educación y participación territorial.

La cifra de inscripción superó con creces las expectativas y los cupos trazados inicialmente por la alcaldía.

Tras esta masiva recepción de solicitudes, el equipo profesional de la Secretaría comenzará el proceso de verificación de requisitos para seleccionar a quienes iniciarán las capacitaciones.

La convocatoria fijó como criterio prioritario la atención de mujeres cuidadoras, víctimas de violencias basadas en género, jefas de hogar y personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan barreras estructurales para acceder al mercado laboral o al sistema educativo formal.

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Las participantes seleccionadas en la convocatoria accederán a un acompañamiento que se extenderá hasta noviembre de 2026, estructurado en tres componentes principales: formación para iniciar o retomar estudios, impulso al empleo y emprendimiento, y fortalecimiento del liderazgo comunitario.

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Adicionalmente, el programa generará encuentros de articulación y redes de trabajo (networking) para que las inscritas conecten sus proyectos con alianzas estratégicas en la ciudad.

Con el paso a esta nueva fase operativa, la Alcaldía busca articular las diferentes rutas institucionales de atención dirigidas a la población femenina de Medellín.

Las autoridades locales destacaron que el objetivo central de ‘Decididas’ es transformar la vida de miles de hogares mediante el desarrollo de capacidades propias, asegurando que las herramientas entregadas permitan consolidar proyectos personales sustentables y con verdadero impacto territorial.

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