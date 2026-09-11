Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria ‘Decididas’ en Medellín

    Más de 3 mil mujeres se sumaron a ‘Decididas’ para transformar sus vidas a través de la educación, el empleo y el liderazgo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria ‘Decididas’ en Medellín

    Resumen: Más de 3.900 mujeres se inscribieron en la convocatoria 'Decididas' de Medellín para acceder a programas de formación y emprendimiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de las Mujeres, confirmó que más de 3.900 ciudadanas se postularon para integrar la convocatoria ‘Decididas’, una estrategia integral pensada para brindar herramientas de autonomía económica, educación y participación territorial.

    La cifra de inscripción superó con creces las expectativas y los cupos trazados inicialmente por la alcaldía.

    Tras esta masiva recepción de solicitudes, el equipo profesional de la Secretaría comenzará el proceso de verificación de requisitos para seleccionar a quienes iniciarán las capacitaciones.

    La convocatoria fijó como criterio prioritario la atención de mujeres cuidadoras, víctimas de violencias basadas en género, jefas de hogar y personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan barreras estructurales para acceder al mercado laboral o al sistema educativo formal.

    Lea también: «Colombia no será escondite»: cae en Soacha alias «Comandante 7», peligroso capo ecuatoriano

    Las participantes seleccionadas en la convocatoria accederán a un acompañamiento que se extenderá hasta noviembre de 2026, estructurado en tres componentes principales: formación para iniciar o retomar estudios, impulso al empleo y emprendimiento, y fortalecimiento del liderazgo comunitario.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Adicionalmente, el programa generará encuentros de articulación y redes de trabajo (networking) para que las inscritas conecten sus proyectos con alianzas estratégicas en la ciudad.

    Con el paso a esta nueva fase operativa, la Alcaldía busca articular las diferentes rutas institucionales de atención dirigidas a la población femenina de Medellín.

    Las autoridades locales destacaron que el objetivo central de ‘Decididas’ es transformar la vida de miles de hogares mediante el desarrollo de capacidades propias, asegurando que las herramientas entregadas permitan consolidar proyectos personales sustentables y con verdadero impacto territorial.

    ¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria 'Decididas' en Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria 'Decididas' en Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡Más de 3 mil mujeres alzarán la voz! Masiva respuesta a la convocatoria 'Decididas' en Medellín

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.