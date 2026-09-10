«Colombia no será escondite»: cae en Soacha alias «Comandante 7», peligroso capo ecuatoriano

¡Cayó alias “Comandante 7”, objetivo de alto valor de Ecuador!: Abelardo de La Espriella

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El ciudadano ecuatoriano, considerado un objetivo de alto valor, fue retenido con fines de extradición. Era el encargado de financiar el aparato bélico de la organización en la frontera colombo-ecuatoriana.

Minuto30.com . El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura en el municipio de Soacha (Cundinamarca) del ciudadano ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido en el mundo del crimen como alias “Comandante 7”. Este individuo es catalogado como un objetivo de alto valor para las autoridades del país vecino y una pieza fundamental de la organización transnacional “Los Tiguerones”.

La detención con fines de extradición se logró tras una operación milimétricamente coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

El prontuario de alias “Comandante 7” De acuerdo con la información revelada por el jefe de Estado, Rodríguez Vargas cumplía un rol determinante en la expansión de esta estructura criminal:

Enlace transfronterizo: Actuaba como el principal dinamizador de las operaciones de «Los Tiguerones» en el corredor limítrofe, operando principalmente entre el departamento de Nariño (Colombia) y la provincia de Esmeraldas (Ecuador).

Músculo financiero: Era el responsable directo de administrar las rentas ilícitas para garantizar el sostenimiento logístico y la compra de armamento del grupo. Además, lideraba una red dedicada al lavado de activos derivados del narcotráfico y la extorsión. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Prófugo internacional: El capturado era requerido mediante una notificación roja de Interpol y pesaba sobre él una orden de captura en Ecuador por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

Lea también: Cayó en Armenia alias «Colombia», peligroso cabecilla de la banda terrorista ecuatoriana «Los Tiguerones»

Tras confirmar el éxito del operativo, el presidente De La Espriella envió un mensaje contundente sobre la política de seguridad y cooperación internacional de su Gobierno.

«Colombia no será escondite de criminales extranjeros. Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén», sentenció el mandatario, reafirmando su compromiso con la persecución de las redes criminales que operan en la región.