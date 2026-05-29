Medellín abrió convocatoria cultural con recursos para artistas y colectivos

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Resumen: Medellín abrió la última convocatoria cultural de 2026 con más de $1.000 millones para proyectos artísticos, festivales y actividades comunitarias.

La Alcaldía de Medellín abrió la quinta y última convocatoria cultural de 2026, una estrategia con la que busca fortalecer proyectos artísticos y comunitarios de la ciudad mediante una inversión superior a los $1.000 millones.

Esta convocatoria cultural incluye nueve líneas de participación dirigidas a procesos relacionados con música, danza, teatro, audiovisuales, cine y apropiación del espacio público. Siete de estas líneas serán financiadas con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), mientras que las otras dos contarán con recursos ordinarios.

Entre los programas beneficiados se encuentran el tradicional Desfile de Mitos y Leyendas, DanzaMed, el Festival Entre Cuerdas y Acordeones, el Festival de Arte Callejero de Medellín y la iniciativa Caiga Pues.

Uno de los componentes con mayor inversión dentro de esta convocatoria cultural será el Desfile de Mitos y Leyendas 2026, que tendrá destinados $400 millones para apoyar 12 estímulos distribuidos en las categorías Guardianes del agua, Espíritus del bosque y la tierra y Voces del aire y lo invisible.

La agenda navideña también contará con recursos para fortalecer actividades artísticas en el espacio público. Según la alcaldía, se entregarán 27 estímulos enfocados en comparsas, danza urbana, magia, narración oral, circo de calle y otras expresiones culturales.

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Además, DanzaMed celebrará su décima edición con una inversión de $120 millones para modalidades que incluyen ballet, danza tradicional colombiana, ritmos urbanos y latinos.

La Secretaría de Cultura Ciudadana destacó que en los últimos dos años el programa de estímulos pasó de tener una inversión cercana a $10.000 millones a superar los $30.000 millones.

Hasta el momento, la alcaldía reporta la publicación de 90 líneas de participación y más de 4.300 postulaciones en las diferentes convocatorias realizadas este año.

Toda la información del proceso puede consultarse a través de los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura de Medellín.

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