Resumen: De acuerdo con el reporte del mandatario local, la expulsión de este ciudadano extranjero no fue un hecho aislado, sino el resultado de dos años de constantes desórdenes y afectaciones a la tranquilidad del sector.

«Aquí es diciendo y haciendo» Fico confirma la expulsión de polémico ruso en El Poblado

Minuto30.com .- Se le acabó la fiesta a George Laevsky Wolfe, un ciudadano de origen ruso radicado en la comuna 14 (El Poblado), quien tras acumular un extenso historial de quejas ciudadanas y alteraciones al orden público, finalmente fue expulsado del territorio colombiano.

La noticia fue confirmada este lunes por el propio alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) celebró la decisión migratoria con un contundente “Por fin. El Ruso pa fuera”.

Dos años de pesadilla para los vecinos

De acuerdo con el reporte del mandatario local, la expulsión de este ciudadano extranjero no fue un hecho aislado, sino el resultado de dos años de constantes desórdenes y afectaciones a la tranquilidad del sector.

Las autoridades tomaron la decisión definitiva tras atender la más reciente queja de los vecinos por ruido excesivo, la cual rebosó la copa. Durante meses, las redes sociales se habían inundado de denuncias y videos que evidenciaban el comportamiento desafiante del individuo, quien ignoraba sistemáticamente las normas básicas de convivencia residencial.

En contexto: Video. Fiestas, escándalos y multas: expulsan a extranjero por caos en El Poblado

“Aquí es diciendo y haciendo”

El operativo que culminó con la salida del ruso del país fue el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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En su pronunciamiento, el alcalde Gutiérrez lanzó una dura advertencia a los turistas y residentes extranjeros que pretendan replicar este tipo de comportamientos en la capital antioqueña, dejando claro que hay más procesos en camino:

“Aquí es diciendo y haciendo: quien venga a irrespetar a nuestra gente, a violar la ley, alterar la convivencia o burlarse de la ciudadanía, se tiene que ir. No nos tiembla la mano para actuar y proteger a nuestra gente. Vienen más…”