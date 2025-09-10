Así busca Medellín fortalecer la convivencia en escenarios deportivos y evitar peleas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Con el objetivo de hacer de los campos de juego espacios de paz y encuentro, el Inder realizó un completo encuentro pedagógico en la cancha Campo Amor, en la comuna de Guayabal. A la jornada asistieron más de 100 personas, incluyendo a jugadores de todas las edades, entrenadores y padres de familia.

El evento no fue solo un encuentro casual. Fue una jornada intensiva de reflexión y formación para fortalecer el respeto, la tolerancia y el autocontrol entre los participantes.

Este tipo de encuentros son el pilar de la campaña «Un Escenario Llamado Medellín«, una estrategia diseñada para que las poblaciones más jóvenes, vulnerables a la manipulación emocional, reciban especial atención.

Las autoridades indicaron que la meta de la campaña es reducir riesgos y evitar situaciones que puedan escalar a la violencia.

Los encargados de liderar esta iniciativa son profesionales del área social del Inder, quienes intervienen de manera integral en los procesos deportivos.

Su labor se centra en brindar herramientas prácticas y efectivas para la resolución de conflictos, asegurando que los escenarios deportivos se conviertan en lugares seguros y de sano esparcimiento ciudadano.

Estas acciones se complementan con las visitas pedagógicas que los gestores territoriales llevan a cabo en diferentes torneos en toda la ciudad, reforzando un mensaje de corresponsabilidad.

La Alcaldía de Medellín continúa demostrando así su firme compromiso con la convivencia en escenarios deportivos, recordándole a los ciudadanos que los campos de juego deben ser un reflejo de la armonía y la paz que la ciudad anhela.

