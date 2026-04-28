¡Contundente golpe al terrorismo! Alejandro Eder celebra la captura de alias ‘Mi Pez’, cabecilla de la Dagoberto Ramos

Resumen: La ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente del país arrojó un resultado clave en las últimas horas. Las autoridades lograron la captura de alias "Mi Pez", señalado cabecilla de la peligrosa estructura criminal Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC.

Minuto30.com .- La ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente del país arrojó un resultado clave en las últimas horas. Las autoridades lograron la captura de alias “Mi Pez”, señalado cabecilla de la peligrosa estructura criminal Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC.

La noticia fue recibida con gran optimismo por los mandatarios locales. A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre este exitoso operativo que representa un respiro para una región fuertemente castigada por la violencia.

Un freno a la escalada violenta en el suroccidente

Alias “Mi Pez” no era un objetivo cualquiera. De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario local, este cabecilla de la Dagoberto Ramos sería el principal cerebro detrás de la reciente ola de terror y ataques que ha sembrado zozobra en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca.

“Celebro este contundente golpe contra el terrorismo que tanto dolor ha sembrado en el suroccidente del país. La captura de alias ‘Mi Pez’, cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos y señalado de estar detrás de la reciente escalada violenta, es una muestra que el crimen no va a doblegarnos”, expresó Eder en sus redes sociales.

“No habrá tregua, vamos por los que faltan”

En su mensaje a la ciudadanía y a la opinión pública, Alejandro Eder aprovechó para extender un reconocimiento directo a las tropas militares y policiales que materializaron la captura. Para el alcalde, sacar a este criminal de las calles es un paso fundamental para devolverle la tranquilidad a las familias.

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Fiel a su política de mano dura contra la criminalidad, Eder envió una dura advertencia a los demás integrantes de estas estructuras armadas que operan en la región:

“Pero esto no termina aquí. Vamos por los que faltan. No habrá tregua con quienes atentan contra la vida, la seguridad y la paz de los colombianos”, sentenció el mandatario.

El mensaje del alcalde concluyó con una premisa clara que hoy resuena entre los ciudadanos: “Cali, el Valle y Colombia merecen vivir sin miedo”, reafirmando su respaldo total a las operaciones ofensivas del Estado para recuperar el control territorial en el occidente del país. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación entreguen los pormenores tácticos y judiciales de esta importante captura.

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