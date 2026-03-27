Apretón a las chivas rumberas en Medellín: van 130 operativos

Resumen: La Alcaldía de Medellín intensifica operativos contra chivas y transporte turístico en El Poblado y la 70. Verifican SOAT, cupo y protección de menores.

La Alcaldía de Medellín ha decidido ponerle freno a la informalidad y al desorden en las vías principales de la ciudad mediante una ofensiva institucional contra las chivas y otros vehículos de servicios turísticos.

En lo que va del año 2026, las autoridades de movilidad y seguridad han desplegado un total de 130 operativos de inspección y vigilancia, concentrando sus esfuerzos en los corredores donde históricamente se reporta mayor flujo de estas caravanas festivas. La consigna es clara: no se permitirá que el entretenimiento nocturno pase por encima de las normas de tránsito ni de la integridad de los ciudadanos.

El despliegue operativo ha tenido sus epicentros en dos zonas críticas de la capital antioqueña. Por un lado, en el sector de El Poblado se han ejecutado 64 intervenciones, mientras que en la tradicional carrera 70 se contabilizan 66 procedimientos.

Estos puntos no fueron elegidos al azar; son los lugares donde la mezcla de transporte, música y turismo suele generar mayores retos de orden público.

Uno de los objetivos primordiales de estas acciones es blindar a los menores de edad, evitando que queden expuestos a entornos de consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, situaciones que suelen rodear la operación irregular de estas chivas.

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Durante las jornadas de control, los agentes de la Secretaría de Movilidad verifican minuciosamente que cada vehículo cuente con el SOAT vigente, la revisión técnico-mecánica al día y el Registro Nacional de Turismo.

Paralelo a la vigilancia, han adelantado un proceso de profesionalización con 71 conductores que ya recibieron formación en primeros auxilios, normas contra el ruido y protocolos de inspección preoperacional.

Con esto, Medellín busca que el transporte turístico deje de ser un dolor de cabeza en las vías para convertirse en un servicio de alta calidad y respeto por la convivencia ciudadana.

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