Resumen: Según el reporte oficial, la ofensiva no solo dejó seis bajas, sino que permitió la incautación de un arsenal que revela la sofisticación técnica del grupo criminal.

¿Cayó ´Mordisco´? Confirman muerte de su pareja en bombardeo en Vaupés, pero el cabecilla sigue «desaparecido»

Minuto30.com .- En el marco del Plan Ayacucho Plus, la Fuerza Pública colombiana propinó un golpe contundente a la estructura de mando de las disidencias de las FARC.

La operación, ejecutada en el corregimiento de Pacoa (Vaupés), logró neutralizar a seis integrantes de la organización ilegal que formaban parte del esquema de protección más cercano a alias ‘Mordisco’,entre ellos alias “lorena” pareja de “mordisco”.

Operación de alta precisión en Pacoa

El despliegue fue una acción coordinada entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes penetraron la densa selva del Vaupés para desarticular este componente del bloque Amazonas.

Según el reporte oficial, la ofensiva no solo dejó seis bajas, sino que permitió la incautación de un arsenal que revela la sofisticación técnica del grupo criminal.

Material incautado:

Armamento de guerra y explosivos.

Equipos de campaña y dispositivos tecnológicos.

Componentes para el uso de drones, manuales e insignias.

Material de comunicaciones de alta gama.

Tras el rastro de los $5.000 millones

Esta operación hace parte de la campaña sostenida para neutralizar a ‘Mordisco’, por quien el Gobierno Nacional mantiene una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos. El objetivo estratégico es asfixiar su movilidad y logística en el suroriente del país, forzando su captura o desmovilización.

“La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”, señaló Pedro Arnulfo Sánchez, vocero y figura clave en el seguimiento de estas operaciones militares.

Las tropas se mantienen en el área

A esta hora, la operación continúa en desarrollo. Unidades de fuerzas especiales permanecen en el corregimiento de Pacoa realizando labores de registro y control, ya que no se descarta el hallazgo de más material de guerra o la captura de otros integrantes que intentaron huir durante el asalto inicial.

El debilitamiento de este “anillo de seguridad” deja al cabecilla en una posición de vulnerabilidad sin precedentes en esta región fronteriza.

La operación conjunta de las Fuerzas Militares en el corregimiento de Pacoa, Vaupés, ha dado un giro dramático pues entre los seis neutralizados en el bombardeo se encuentra la compañera sentimental de alias ‘Mordisco’. Sin embargo, sobre el paradero o la muerte del máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, aún no hay una confirmación oficial, y el Gobierno Nacional maneja la información “con pinzas”.

Lecciones del pasado: Cautela absoluta

La orden desde las altas esferas del gobierno sdería clara: no se dará por muerto a Iván Mordisco hasta que no exista una identificación plena por parte de Medicina Legal o evidencia física irrefutable.

Esta prudencia responde al “fantasma” de años anteriores (2022), cuando el gobierno de turno anunció con bombos y platillos la caída del cabecilla en una operación similar, para que meses después el insurgente apareciera en un video, vivo y burlándose de la inteligencia estatal. En esta ocasión, la premisa es “ver para creer”.

El golpe al “anillo de acero”

Aunque la muerte de ‘Mordisco’ sigue siendo una incógnita, la confirmación del fallecimiento de su pareja sentimental ratifica que el bombardeo impactó el núcleo más cerrado de su seguridad. La presencia de su compañera en el sitio indica que el cabecilla estaba, o estuvo, en ese campamento minutos antes del ataque aire-tierra.

Los seis cuerpos recuperados están siendo trasladados para las labores forenses de rigor. Informes de inteligencia humana en la zona habrían confirmado la identidad de la mujer, pieza clave en la logística personal del cabecilla. Se mantienen sobrevuelos en el área de Pacoa buscando rastros de sangre o indicios de huida de otros integrantes heridos.

Un cabecilla acorralado

Con una recompensa de $5.000 millones y la pérdida de su círculo íntimo, ‘Mordisco’ enfrenta su momento de mayor vulnerabilidad bajo el Plan Ayacucho Plus. De confirmarse su deceso, se cerraría uno de los capítulos más largos de la insurgencia residual en el suroriente del país. Por ahora, el país contiene el aliento a la espera del parte oficial definitivo.