Controles a transporte turístico: Inmovilizan bus parrandero por maniobras peligrosas

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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha realizado 145 operativos al transporte turístico en 2026. Un bus viral en redes fue inmovilizado por fallas técnicas graves.

La Alcaldía de Medellín le puso el tatequieto a los transportadores turísticos que creen que las vías de la ciudad son una pista de baile sin ley.

En lo que va de 2026, la Secretaría de Movilidad ha ejecutado más de 145 operativos de control para meter en cintura a estos operadores, enfocándose especialmente en aquellos que se han vuelto virales en redes sociales por presumir infracciones.

Uno de los casos más sonados involucra a un bus de turismo, que a través de redes sociales quedó en evidencia en videos con sobrecupo, conductores sin cinturón y maniobras peligrosas.

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Tras rastrearlo, las autoridades lo trasladaron a los patios para un peritaje técnico que resultó ser un desastre: el bus tenía grietas en la carrocería, sillas modificadas de forma artesanal y hasta el techo descapotado sin autorización.

Las autoridades inmovilizaron el bus y realizaron el respectivo comparendo al conductor, quien ahora deberá responder ante la justicia por jugar con la vida de los visitantes.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, anunció que se compulsarán copias a la Superintendencia de Transporte para que investigue al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) que le dio el “visto bueno” técnico-mecánico al vehículo.

“No toleraremos estas conductas; este tipo de buses no pueden transitar”, sentenció el funcionario.

Entre los puntos que se están vigilando con lupa están el porte de la tarjeta de operación vigente y el uso obligatorio del cinturón de seguridad, recordándole a los empresarios del sector que el turismo en Medellín debe ser sinónimo de calidad y no de riesgo extremo.

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