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    La menor Jelen Fernanda Buenaventura desapareció en Medellín

    Fue vista por ultima vez el 18 de abril en el barrio Pradera Alta, en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Jelen Fernanda Buenaventura desapareció en Medellín

    Resumen: Jelen Fernanda Buenaventura Cardozo es una adolescente de 15 años, de sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, lo que ha generado preocupación por su pronta localización.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jelen Fernanda Buenaventura Cardozo es una adolescente de 15 años, de sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Su caso corresponde a una desaparición reportada recientemente en la ciudad de Medellín, lo que ha generado preocupación por su pronta localización.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, un jean ancho de color azul claro y tenis negros. Como señas particulares, presenta un tatuaje en la mano derecha con la palabra “resiliencia” acompañado de unas mariposas, así como un tatuaje adicional en el pecho, elementos que pueden ayudar a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 18 de abril de 2026 en el barrio Pradera Alta, en Medellín. Se hace un llamado a la comunidad para brindar cualquier información que contribuya a dar con su paradero, con el fin de garantizar su bienestar y facilitar su regreso seguro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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