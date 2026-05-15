Hanna Natalia Chavarriaga desapareció en el municipio de San Roque

Resumen: Hanna Natalia Chavarriaga Jaramillo, de 24 años, fue reportada como desaparecida el 11 de mayo de 2026 en el área urbana del municipio de San Roque. Hasta el momento, no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición. Como accesorio distintivo, portaba un collar plateado con la figura de la Estrella de David.

Hanna Natalia Chavarriaga Jaramillo, de 24 años, fue reportada como desaparecida el 11 de mayo de 2026 en el área urbana del municipio de San Roque. Hasta el momento, no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición. Como accesorio distintivo, portaba un collar plateado con la figura de la Estrella de David.

Entre sus características físicas se destaca una contextura robusta, rostro ovalado y piel trigueña. Tenía cabello largo, liso y de color negro, además de ojos negros y grandes; usaba gafas. También presentaba nariz recta, boca grande con labios gruesos y orejas perforadas, elementos que pueden facilitar su identificación.

Como señales particulares, tenía dos lunares en las mejillas, siendo más grande el ubicado en el lado derecho. Además, contaba con varios tatuajes: una huella de perro con la palabra “Pinina” en el hombro derecho, una calavera con flores en uno de los muslos y una caricatura de Snoopy en una espinilla. Estas características son consideradas claves para apoyar las labores de búsqueda e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes