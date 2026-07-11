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    ¡No respetan y les sale caro! Miles de comparendos por invadir carriles exclusivos de Metroplús en Medellín

    Los controles Metroplús ya dejan miles de vehículos inmovilizados y decenas de miles de comparendos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No respetan y les sale caro! Miles de comparendos por invadir carriles exclusivos de Metroplús en Medellín

    Resumen: Los controles Metroplús continúan en Medellín. En lo corrido de 2026 se han realizado 2.271 operativos, con 38.877 comparendos y 9.284 vehículos inmovilizados.

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    Los controles en los carriles del Metroplús continúan fortaleciéndose en Medellín con operativos permanentes en los corredores exclusivos de Manrique y Aranjuez, así como en las comunas Castilla y La Candelaria.

    La estrategia, liderada por la Secretaría de Movilidad en articulación con la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, busca evitar la invasión de los carriles exclusivos, mejorar la seguridad vial y garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público.

    Según informó la alcaldía, estas acciones hacen parte de una estrategia para reducir los siniestros viales y proteger a quienes diariamente se movilizan por estos corredores, especialmente peatones, ciclistas y usuarios del sistema Metroplús.

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    El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz Garzón, indicó que durante lo corrido de 2026 se han realizado 2.271 operativos en las cuatro comunas intervenidas. Como resultado de estos controles Metroplús, las autoridades han impuesto 38.877 comparendos e inmovilizado 9.284 vehículos por diferentes infracciones de tránsito.

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    Entre las conductas sancionadas se encuentran la invasión de los carriles exclusivos de Metroplús, maniobras peligrosas, piques ilegales, conducir en estado de embriaguez y el incumplimiento de las señales de tránsito, comportamientos que, según las autoridades, incrementan el riesgo de accidentes y afectan la movilidad de la ciudad.

    La Alcaldía reiteró que los controles Metroplús seguirán desarrollándose de manera constante en estos corredores con el propósito de garantizar que el transporte público opere sin contratiempos y de promover una cultura de respeto por las normas de tránsito.

    ¡No respetan y les sale caro! Miles de comparendos por invadir carriles exclusivos de Metroplús en Medellín

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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