La menor Estefany Andrea Barragán desapareció en Copacabana

Estefany Andrea Barragán Proto es una adolescente de 14 años, de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, jean azul claro, tenis blancos y un buzo café.

Según la información reportada, no se registran señales particulares o características distintivas que faciliten su identificación. La descripción de su vestimenta constituye uno de los principales elementos para su reconocimiento.

La desaparición ocurrió el 7 de junio de 2026 en el municipio de Copacabana. Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a su ubicación y reportarla a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes