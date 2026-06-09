Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Estefany Andrea Barragán desapareció en Copacabana

    Fue reportada como desaparecida el 7 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    ESTEFANY ANDREA BARRAGAN PROTO

    Estefany Andrea Barragán Proto es una adolescente de 14 años, de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, jean azul claro, tenis blancos y un buzo café.

    Según la información reportada, no se registran señales particulares o características distintivas que faciliten su identificación. La descripción de su vestimenta constituye uno de los principales elementos para su reconocimiento.

    La desaparición ocurrió el 7 de junio de 2026 en el municipio de Copacabana. Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a su ubicación y reportarla a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN ESTEFANY ANDREA BARRAGAN PROTO scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.