¡Qué susto! Bomberos controlaron conato de incendio en el centro de Medellín

    Conato de incendio en el centro de Medellín: bomberos evitaron una emergencia mayor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Min30.
    Resumen: Susto en pleno centro: un conato de incendio en Palacé con Maracaibo puso en alerta a comerciantes y transeúntes. Bomberos llegaron en segundos y evitaron una tragedia. No hubo heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un conato de incendio registrado en la tarde de este jueves 4 de diciembre generó alarma entre comerciantes y transeúntes del centro de Medellín, específicamente en la intersección de Palacé (carrera 50) con Maracaibo (calle 53).

    El conato de incendio, que fue visible desde varios locales de la zona, hizo que decenas de personas salieran a la calle ante el temor de que las llamas se extendieran.

    De acuerdo con información entregada por los organismos de emergencia, las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron rápidamente al sitio y lograron controlar el fuego en pocos minutos, evitando daños mayores y la propagación hacia negocios cercanos, muy concurridos a esta hora del día.

    Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que la situación está completamente controlada. Aún no se ha establecido el origen del fuego.

    Foto de Min30.

