La Selección Colombia de Fútbol sumó un punto en su segunda salida por la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025 al empatar 0-0 contra su similar de El Salvador en un partido disputado hoy, viernes 7 de noviembre.

Los dirigidos por Fredy Hurtado intentaron dominar las acciones de principio a fin, controlando el balón y dictando el ritmo del compromiso ante un rival que optó por una estrategia netamente defensiva.

El equipo colombiano, que formó con Jorman Mendoza en el arco; Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte en defensa.

Asimismo con Cristian Orozco y Juan José Cataño en el medio; y Matias Lozano, Deivi Quiñones, Cristian Flórez y Santiago Londoño en ataque, se enfrentó a un muro.

Pese a los esfuerzos de ‘La Sele’ por movilizar y desordenar al conjunto centroamericano, este se mantuvo firme en un bloque bajo, cerrando los espacios y dificultando seriamente la progresión y las opciones de gol del combinado nacional.

Colombia y El Salvador Sub-17 empatan sin goles en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025

A lo largo de los 90 minutos, Colombia buscó por diferentes vías la anotación que abriera el marcador, generando varias aproximaciones peligrosas.

No obstante, el portero salvadoreño se erigió como la gran figura del encuentro, mostrando una actuación sólida y frustrando cada intento de la ofensiva tricolor para evitar la caída de su arco en repetidas ocasiones.

Con este resultado, el marcador no se movió para ninguna de las selecciones, concluyendo el partido con un empate a cero.

Ahora, Colombia deberá pasar la página y centrar su atención en su próximo rival, Corea del Norte, al que enfrentará el próximo lunes, 10 de noviembre, a las 8:30 a.m (hora colombiana) en las instalaciones del complejo Aspire Zone de Rayán, Catar.

