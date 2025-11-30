Resumen: Una megatoma policial en Usme permitió la detección de una menor de 15 años consumiendo licor en un establecimiento, el cierre temporal del local y la imposición de sanciones a la responsable adulta. Además, gracias a la presencia de uniformados, un hombre fue capturado tras protagonizar una riña con arma blanca, mientras la víctima recibía atención médica. La acción forma parte del plan de seguridad de fin de año para prevenir hechos de violencia y proteger a la comunidad.

¡Control de fin de año en Bogotá! Menor de 15 años hallada consumiendo licor y hombre capturado tras riña con arma blanca

En el marco de un operativo de alto impacto en Usme, la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local, intervino oportunamente en dos incidentes que ponían en riesgo la seguridad en el sector de Santa Librada.

Durante la megatoma, los uniformados realizaron inspecciones a establecimientos nocturnos y verificaciones de antecedentes a los asistentes. Fue allí donde hallaron a dos mujeres consumiendo alcohol; una de ellas, de tan solo 15 años, estaba acompañada por su hermana mayor.

Ante la negativa de ambas de contactar a sus padres, la Policía activó los protocolos de protección de menores, evaluó su estado de salud y determinó la responsabilidad de la adulta, quien recibió un comparendo. El establecimiento también fue suspendido por permitir la entrada de una menor de edad, mientras la adolescente fue trasladada al ICBF para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos.

Esto le podría interesar: ¡Golpe al microtráfico! Cuatro capturados y más de 200 dosis incautadas en La Estanzuela, Bogotá

Minutos después, a pocas cuadras del bar, se produjo una riña entre dos hombres que terminó con uno de ellos herido por arma blanca. Gracias a la presencia policial en la zona, la confrontación fue controlada rápidamente y el agresor capturado en flagrancia por lesiones personales. La víctima recibió atención médica inmediata en un centro asistencial.

Una menor de 15 años consumiendo licor y una riña con arma blanca que pudo haber terminado en un homicidio, es el balance de una nueva megatoma en Usme. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Gracias a la rápida intervención de la @PoliciaBogota, se activaron rutas de protección y se sellaron los establecimientos en… pic.twitter.com/g6tJIJ9ITz — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 30, 2025

Durante la inspección posterior a la detención, los uniformados ingresaron a un bar cercano y encontraron un arma cortopunzante oculta en la cisterna del baño, presuntamente utilizada en la agresión. Este establecimiento también fue suspendido por seis días por permitir el ingreso de armas.

La Secretaría de Seguridad destacó que estas acciones hacen parte de la estrategia de vigilancia y control de la ciudad, reforzada especialmente para la temporada decembrina, con el objetivo de prevenir hechos de violencia, proteger a los menores de edad y garantizar celebraciones más seguras en todas las localidades de Bogotá.