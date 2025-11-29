Resumen: En La Estanzuela, Bogotá, un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad desarticuló un punto de microtráfico, capturando a cuatro personas e incautando más de 220 dosis de bazuco y marihuana. Además, en otra intervención, las autoridades detuvieron a un hombre con orden judicial vigente por violencia intrafamiliar.

¡Golpe al microtráfico! Cuatro capturados y más de 200 dosis incautadas en La Estanzuela, Bogotá

Un operativo de alto impacto realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad, permitió desmantelar un punto de expendio de estupefacientes en el barrio La Estanzuela, localidad de Los Mártires. La intervención se centró en el sector conocido como La Leona, reconocido por la comercialización de drogas al menudeo.

Durante la acción policial, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Además, las autoridades incautaron más de 220 dosis de bazuco y marihuana, preparadas para su venta en la zona. Según la información recabada, el operativo se desarrolló tras recibir reportes ciudadanos sobre movimientos sospechosos de microtráfico en el sector.

En paralelo, en otro punto de Los Mártires, uniformados realizaron un registro de control rutinario y dieron con un hombre que tenía una orden judicial vigente por violencia intrafamiliar, procediendo a su captura inmediata.

En La Estanzuela cayó otro punto de la línea de microtráfico ‘La Leona’. Apenas llegó el dispositivo policial, los delincuentes botaron las bolsas: marihuana y bazuco. Era la mercancía lista para vender, marcada con el logo que identifica esta red en Los Mártires. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Cuatro… pic.twitter.com/U0k5enqOsX — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 29, 2025

La Secretaría de Seguridad recordó a los ciudadanos la importancia de activar los canales oficiales de denuncia, como la Línea 123, para contribuir a la reducción del crimen en la ciudad y permitir la acción oportuna de las autoridades.

Este operativo hace parte de la estrategia de la Policía Metropolitana de Bogotá para combatir el microtráfico en localidades con alta incidencia delictiva y garantizar la seguridad y convivencia de los vecinos de Los Mártires.