Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Marlon Prieto Díaz, un hombre de 27 años nacido el 13 de enero de 1998 en Barbosa , Santander.

El cuerpo de Marlon Prieto se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Marlon Prieto Díaz, un hombre de 27 años nacido el 13 de enero de 1998 en Barbosa, Santander.

El cuerpo ingresó a la institución el 6 de octubre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamarlo ni ha solicitado información sobre el caso.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al número 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.