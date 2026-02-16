Los Caimanes de Barranquilla logran el subcampeonato de la Serie de las Américas 2026 tras una vibrante final frente al Magallanes.

Resumen: Los Caimanes de Barranquilla se consagraron subcampeones de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 tras protagonizar una final de infarto contra los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental “Simón Bolívar”. Pese a dominar inicialmente el encuentro con una ventaja de 9-1 impulsada por Andrés Angulo y Harold Ramírez, el equipo colombiano cedió ante una remontada local que cerró el marcador en un ajustado 10-9. Con este resultado, el béisbol colombiano ratifica su crecimiento continental al sumar su tercera final internacional, consolidándose como una potencia regional capaz de competir al más alto nivel tras haber superado con solidez a las Águilas Metropolitanas en la fase previa.

¡Llegaron lejos! Selección Colombia subcampeona en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026

En una demostración de garra y alto nivel competitivo, los Caimanes de Barranquilla se alzaron con el subcampeonato de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

El equipo colombiano dejó una huella imborrable en el Estadio Monumental “Simón Bolívar”, donde disputó palmo a palmo el título continental, consolidándose una vez más como un referente del béisbol en la región.

El camino hacia la gran final estuvo marcado por la resiliencia y el poder ofensivo del equipo nacional.

Tras clasificar en la cuarta posición durante la fase regular, los Caimanes sellaron su pase a la definición del torneo al vencer 6-4 a las Águilas Metropolitanas en una semifinal vibrante.

Este logro representó la tercera final internacional en la historia del club barranquillero, sumándose a su subcampeonato en la Serie Latinoamericana 2016 y su histórico título en la Serie del Caribe 2022.

La gran final contra los Navegantes del Magallanes fue un auténtico duelo de titanes que mantuvo a la afición en vilo hasta el último suspiro.

Colombia tomó el control absoluto del encuentro desde el inicio, construyendo una imponente ventaja de 9-1 gracias a la contundencia de figuras como Andrés Angulo y Harold Ramírez.

Sin embargo, en un giro dramático, el conjunto local logró remontar en las entradas finales, sentenciando el marcador con un ajustado 10-9 a favor de los venezolanos.

Pese a la derrota en el cierre, el balance para el béisbol colombiano es sumamente positivo. Este subcampeonato no solo ratifica el crecimiento sostenido de la disciplina en el país, sino que también subraya la capacidad de sus peloteros para competir bajo máxima presión en escenarios internacionales.

Caimanes de Barranquilla regresa a casa con la frente en alto, reafirmando que el proceso del béisbol profesional nacional sigue sumando experiencia vital de cara a los próximos retos del calendario mundial.

