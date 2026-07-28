¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia

Resumen: Capturan a presunto integrante de una estructura criminal en Remedios, Antioquia, e incautan una Mini Uzi y munición durante operativo.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió afectar una estructura criminal que delinque en el Nordeste antioqueño, tras la captura en flagrancia de un presunto integrante y la aprehensión de un adolescente en el municipio de Remedios.

La acción fue adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Antioquia, en coordinación con unidades del Ejército, y dejó como resultado la incautación de un arma de fuego tipo Mini Uzi, munición y otros elementos que serían utilizados por integrantes de esta organización ilegal.

Durante el procedimiento fue capturado alias “Sebastián”, quien, según las autoridades, sería integrante de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés y presuntamente cumpliría funciones como coordinador del expendio de sustancias ilícitas dentro de la organización.

Asimismo, fue aprehendido un adolescente de 17 años, señalado de presuntamente desarrollar labores de apoyo para esta estructura. Ambos son oriundos del municipio de Segovia, Antioquia, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

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En el operativo también fueron incautados una Mini Uzi, 17 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso judicial.

Según la investigación, el arma incautada habría sido utilizada presuntamente para la comisión de homicidios en la subregión del Nordeste antioqueño, por lo que las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación al componente armado y logístico de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés.

Las autoridades reiteraron que los capturados serán puestos a disposición de la justicia y que las investigaciones continuarán para establecer su posible participación en otros hechos delictivos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

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