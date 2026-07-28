Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia

    Capturaron a un presunto integrante de una estructura criminal en Remedios e incautaron una Mini Uzi.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia
    F
    ¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia

    Resumen: Capturan a presunto integrante de una estructura criminal en Remedios, Antioquia, e incautan una Mini Uzi y munición durante operativo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió afectar una estructura criminal que delinque en el Nordeste antioqueño, tras la captura en flagrancia de un presunto integrante y la aprehensión de un adolescente en el municipio de Remedios.

    La acción fue adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Antioquia, en coordinación con unidades del Ejército, y dejó como resultado la incautación de un arma de fuego tipo Mini Uzi, munición y otros elementos que serían utilizados por integrantes de esta organización ilegal.

    Durante el procedimiento fue capturado alias “Sebastián”, quien, según las autoridades, sería integrante de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés y presuntamente cumpliría funciones como coordinador del expendio de sustancias ilícitas dentro de la organización.

    Asimismo, fue aprehendido un adolescente de 17 años, señalado de presuntamente desarrollar labores de apoyo para esta estructura. Ambos son oriundos del municipio de Segovia, Antioquia, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

    Lea también: ¡Intentó escapar y terminó volcado! Cayó con más de media tonelada de marihuana en el Valle del Cauca

    En el operativo también fueron incautados una Mini Uzi, 17 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso judicial.

    Según la investigación, el arma incautada habría sido utilizada presuntamente para la comisión de homicidios en la subregión del Nordeste antioqueño, por lo que las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación al componente armado y logístico de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés.

    Las autoridades reiteraron que los capturados serán puestos a disposición de la justicia y que las investigaciones continuarán para establecer su posible participación en otros hechos delictivos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.