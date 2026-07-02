Resumen: La Contraloría advirtió que más del 54% del presupuesto de 2026 aún no tiene financiación y alertó sobre el aumento de la deuda y el menor recaudo tributario.

Contraloría lanzó alerta: más de la mitad del presupuesto de 2026 aún no tiene financiación

La Contraloría General de la República advirtió que la sostenibilidad del presupuesto de 2026 enfrenta un panorama complejo debido a las presiones fiscales que atraviesan las finanzas públicas del país.

Según el organismo de control, todavía falta asegurar la financiación de más de la mitad de los recursos contemplados para la vigencia actual.

De acuerdo con el informe, al 16 de junio el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones, de los cuales solo se habían recaudado $252,68 billones. Esto significa que aún permanecen sin respaldo cerca de $303 billones, equivalentes al 54,5% del total del presupuesto de 2026.

La entidad también señaló que el Gobierno ajustó a la baja la meta de recaudo tributario, que pasó de $321,46 billones a $294,28 billones. Sin embargo, hasta mediados de junio los ingresos tributarios alcanzaban únicamente $138,17 billones, lo que representa un faltante cercano a los $32 billones frente a la nueva proyección.

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Otro de los aspectos que genera preocupación es el incremento del endeudamiento. La Contraloría indicó que, al cierre de junio, ya se había comprometido el 76% del cupo autorizado para deuda de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

El organismo también advirtió sobre el bajo nivel de ejecución de la inversión pública en sectores como transporte y salud, además de cuestionar algunos supuestos económicos utilizados por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para sustentar las proyecciones de crecimiento.

Ante este panorama, la Contraloría insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar el equilibrio de las finanzas públicas, ya sea mediante un mayor recaudo o ajustes en el gasto, al tiempo que anunció que continuará monitoreando la evolución de la deuda y la ejecución de los recursos estatales.

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