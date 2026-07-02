Resumen: 110 ciudadanos ya integran los comités de participación del Metro de la 80 en Medellín, espacios donde se socializan avances y se atienden inquietudes sobre las obras.

Ya son 110 ciudadanos los que vigilan de cerca las obras del Metro de la 80

La participación de la comunidad en las obras del Metro de la 80 sigue creciendo. Actualmente, 110 ciudadanos hacen parte de nueve comités ciudadanos de obra, espacios creados para mantener informados a los habitantes sobre el avance del proyecto y recoger sus inquietudes durante la ejecución de los trabajos.

Según informó la Alcaldía de Medellín, la meta es conformar 12 comités a lo largo del corredor del Metro de la 80, que recorrerá varias comunas de la ciudad y el municipio de Itagüí.

En estos escenarios participan representantes de comunidades, comerciantes, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales.

La alcaldía explicó que estos comités permiten fortalecer el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, además de construir conjuntamente estrategias para atender las necesidades que surgen durante el desarrollo de las obras.

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Hasta el momento se han realizado 19 encuentros para la conformación y fortalecimiento de estos espacios, en los que también se socializan aspectos relacionados con el avance de la infraestructura, los impactos en la movilidad, el componente ambiental, el aprovechamiento forestal y otras intervenciones propias del proyecto.

El comité más reciente fue integrado por representantes de 16 empresas ubicadas en el tramo comprendido entre la parada La Palma y la estación Aguacatala, quienes se suman a esta estrategia de participación ciudadana.

Con estos espacios, la alcaldía busca mantener una comunicación permanente con los sectores ubicados en el área de influencia del Metro de la 80, promoviendo una ejecución más cercana, transparente y articulada con las comunidades que conviven con las obras.

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