Caen seis chinos y dos colombianos que movían millones en mercancía asiática ilegal en Colombia

Resumen: Autoridades desarticularon una red de contrabando de mercancía asiática que operaba desde el puerto de Buenaventura hacia varias ciudades del país.

Una organización criminal dedicada al contrabando de mercancías provenientes de Asia fue desmantelada tras una extensa investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

La estructura ilegal utilizaba el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, como principal punto de ingreso para cargamentos de textiles, confecciones y otros productos que ingresaban al país evadiendo los controles aduaneros.

De acuerdo con las autoridades, el contrabando operaba mediante una compleja red de contactos y maniobras logísticas que permitían sacar la mercancía del puerto sin levantar sospechas.

Para lograrlo, los integrantes de la organización habrían recurrido al pago de sobornos a funcionarios públicos, con el fin de facilitar el tránsito de los productos desde Buenaventura hacia distintas ciudades del país.

Una vez superados los controles portuarios, la mercancía era transportada en tractocamiones hacia Bogotá, donde varias empresas fachada se encargaban de su almacenamiento, distribución y comercialización.

Posteriormente, los productos eran enviados tanto al por mayor como al detal a diferentes regiones, incluyendo ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta, así como municipios fronterizos estratégicos para su rápida venta.

Durante el proceso investigativo, la Fiscalía logró interceptar comunicaciones clave entre presuntos integrantes de la red, en las que se hablaba de la descarga de los cargamentos sin ser detectados por las autoridades. Gracias a estas labores de inteligencia, se realizaron múltiples aprehensiones que permitieron incautar al menos siete cargamentos de mercancía ilegal.

Según los cálculos oficiales, el valor aduanero de los productos incautados superaría los $8.500 millones de pesos, mientras que el monto relacionado con operaciones de lavado de activos estaría por encima de los $68.000 millones de pesos, cifras que evidencian la magnitud del negocio ilegal.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá y Cali, dejando como resultado la captura de ocho personas. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad china y colombiana, quienes cumplían diferentes roles dentro de la estructura, desde la logística de importación hasta la comercialización final.

La investigación se originó a partir de información recolectada en 2022, cuando las autoridades detectaron movimientos financieros y comerciales irregulares relacionados con ciudadanos extranjeros en la capital del país.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron delitos como concierto para delinquir, favorecimiento del contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno aceptó los cargos.

