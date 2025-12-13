Menú Últimas noticias
    Carlos Enrique Gómez desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez el viernes 12 de diciembre en el centro comercial Sandiego

    Publicado por: Juan Manuel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Carlos Enrique Gómez Muñoz fue visto por última vez el viernes 12 de diciembre en el centro comercial Sandiego, ubicado en la comuna 14.

    Si tienes información relevante sobre su ubicación o has tenido contacto con él, comunícate de inmediato a la línea 324 290 9801.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


