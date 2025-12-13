Carlos Enrique Gómez desapareció en Medellín
Resumen: Carlos Enrique Gómez Muñoz fue visto por última vez el viernes 12 de diciembre en el centro comercial Sandiego, ubicado en la comuna 14.
Si tienes información relevante sobre su ubicación o has tenido contacto con él, comunícate de inmediato a la línea 324 290 9801.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
